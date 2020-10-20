В Офисе президента поделились собственным прогнозом по экономической ситуации в Украине, не согласившись с цифрами МВФ

Так, замглавы ОП Юлия Ковалив в эфире «Свободы слова» выразила несогласие с прогнозом Международного валютного фонда, согласно которому ВВП Украины в этом году ждет падение на 7%. По ее словам, эта цифра составит не больше 4,8%.

«Хочу напомнить, что еще в апреле МВФ давал несколько хуже прогноз для Украины. Если мы посмотрим на статистику последних пяти лет, МВФ в большинстве случаев достаточно пессимистично оценивает темпы роста экономики. На самом деле, в этом году, по оценкам Министерства экономики, то, что стало основой макроэкономического прогноза для подготовки бюджета, мы оцениваем, что падение ВВП будет не больше, чем 4,8%», - заявила представитель ОП.

Стоит отметить, что уже в июне МВФ прогнозировал падение украинского ВВП на 8,2%, однако позже улучшил свой прогноз. Также были повышены ожидания роста украинской экономики на 2021 год – с 1,1% до 3%. Кроме того, МВФ ожидает, что в 2025 году ВВП Украины вырастет на 4%.

Добавим, в новом обзоре МВФ «Перспективы мировой экономики» сообщается, что курс гривны к доллару в 2020 году по паритету покупательной способности составляет 7,33 грн/$.

Так, по данным Фонда, номинальный ВВП на одного украинца в текущем году составит $3,425 тысяч, в то время как по паритету покупательной способности — $12,710 тысяч.

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