Курс валют в Украине 21 октября жестко ударит по гривне, позиции будут таять одна за другой

Об этом свидетельствует прогноз экономистов из Национального банка, передает Politeka.

Так, доллар будет практически стоять на месте. Банкнота с Бенджамином Франклином подорожает на 0,55 грн.

Основной удар по национальной валюте Украины нанесет евро. Цена подскочит на 7,01 гривну.

Курс валют на 21 октября:

100 долларов – 2837,07 грн

100 евро – 3350,44 грн.

Российский рубль продолжит «дрейфовать». Десять из них обойдутся в 3,6547 грн.

До этого мы приводили слова экономистов о том, какого курса доллара стоит ожидать гражданам Украины.

По состоянию на сегодня, 20 октября, курс гривны стал ниже на 0,2% за неделю и на 0,6% с начала месяца. Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что несмотря на это, ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной.

На данный момент известно, что валютные интервенции НБУ по поддержке обменного курса гривны сократились до 1 млн долларов США за период с 12 по 16 октября, а это говорит о сбалансированности спроса, чему способствует отсутствие фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны.

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