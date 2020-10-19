Курс валют в Украине 19 октября спровоцирует панику на межбанке, начав неделю с грандиозного падения

Доллар начнет рабочий день с плюса в 0,0284 пункта. Евро поднимется еще больше: межбанк откроется с +0,1254, передает Politeka.

Специалисты из Национального банка утверждают, что курс валют 19 октября будет следующим:

100 долларов – 2836,49 грн;

100 евро – 3330,18 грн.

Гривна, несмотря на сокрушительные удары, будет и дальше сдерживать российскую гривну. Предполагается, что за десять рублей нужно будет отдать чуть больше трех с половиной гривен.

До этого мы писали, что стоимость американского доллара к гривне изменится уже на следующей неделе



Экономические эксперты почти сошлись во мнении: украинская валюта до 25 октября будет укрепляться.

Но Андрей Шевчишин отметил, что курс доллара может значительно вырасти, так как на внеочередном заседании НБУ могут пройти кадровые перестановки.

"Рынок может отреагировать очередной волной волатильности и ослаблением гривни. НБУ вновь будет вынужден купировать проблему интенсивными продажами валюты из резервов", – пояснил он.

Александр Охрименко и Олег Пендзин отмечают, что курс украинской гривны будет в пределах 28,2 - 28,5 за доллар, но так будет только до выборов.

Напомним, что новый обвал в обменниках, НБУ озвучил свежий курс доллара

Как Politeka писала, Что будет с курсом доллара осенью, Нацбанк предупредил украинцев

Также Politeka сообщала, что украинцы скупают доллары: что сейчас творится в обменниках и как изменится курс в ближайшие дни