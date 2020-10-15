В 2021 году существенно вырастут расходы на выплату пенсий в Украине

Такое заявление сделал замминистра финансов Роман Ермоличев в колонке для "Европейской правды". По его словам, на пенсионное обеспечение украинцев в 2021 году потратят около 204 миллиардов гривен. Это на 1,5 миллиарда больше, чем было выделено денег в 2020 году.

Отмечается, что средства, заложенные в госбюджет, пойдут на различные повышения выплат пенсионерам.

«Указанные средства будут направлены, в частности, на продолжение выплаты ежемесячной доплаты в размере 500 гривен 80-летним пенсионерам, а также - на индексацию пенсий», - отметили в Минфине.

Кроме этого, с 1 июля 2021 года запланировано введение доплаты для пенсионеров в возрасте 75 лет. Они будут получать доплату в размере 400 гривен. Отмечается, что дополнительные выплаты получат около 991 тысяч граждан.

В Минфине добавили, что в целом расходы на социальную защиту украинцев в 2021 году будут увеличены. В проекте госбюджета на следующий год на эти цели заложено 322,8 миллиарда гривен.

Ранее мы писали, что в 2021 году пенсии будут повышать в пять этапов. Два раза вырастут выплаты, связанные с повышением минималки. Один раз пенсии будут проиндексированы. А также в Кабмине запланированы дополнительные выплаты для пожилых людей.

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