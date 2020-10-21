Доллар споткнется, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам
Курс валют в Украине 21 октября жестко ударит по гривне, позиции будут таять одна за другой
Согласно данным регулятора, доллар будет практически стоять на месте. Банкнота с Бенджамином Франклином подорожает на 0,55 грн.
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Основной удар по национальной валюте Украины нанесет евро. Цена подскочит на 7,01 гривну.
Курс валют на 21 октября:
100 долларов – 2837,07 грн
100 евро – 3350,44 грн.
Российский рубль продолжит «дрейфовать». Десять из них обойдутся в 3,6547 грн.
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20 октября с ежегодным посланием Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский озвучил планы на повышение зарплат медикам
По словам главы государства, росту зарплат не помешают ни пандемия китайкого вируса, ни проблемы, возникшие с проведением медреформы.
После повышения медицинские работники в Украине получат следующие зарплаты:
врачи – до 20-25 тысяч гривен;
медсестеры – до 15 тыс. гривен;
младший медперсонал – до 10-12 тысяч гривен.
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В Офисе президента поделились собственным прогнозом по экономической ситуации в Украине, не согласившись с цифрами МВФ
«Хочу напомнить, что еще в апреле МВФ давал несколько хуже прогноз для Украины. Если мы посмотрим на статистику последних пяти лет, МВФ в большинстве случаев достаточно пессимистично оценивает темпы роста экономики. На самом деле, в этом году, по оценкам Министерства экономики, то, что стало основой макроэкономического прогноза для подготовки бюджета, мы оцениваем, что падение ВВП будет не больше, чем 4,8%», - заявила представитель ОП.
Стоит отметить, что уже в июне МВФ прогнозировал падение украинского ВВП на 8,2%, однако позже улучшил свой прогноз. Также были повышены ожидания роста украинской экономики на 2021 год – с 1,1% до 3%. Кроме того, МВФ ожидает, что в 2025 году ВВП Украины вырастет на 4%.
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Также Politeka сообщала, что доллар сорвался с цепи, НБУ удивил новым курсом валют: что будет с гривной