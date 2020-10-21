Доллар споткнется, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 21 октября жестко ударит по гривне, позиции будут таять одна за другой

Согласно данным регулятора, доллар будет практически стоять на месте. Банкнота с Бенджамином Франклином подорожает на 0,55 грн.

Основной удар по национальной валюте Украины нанесет евро. Цена подскочит на 7,01 гривну.

Курс валют на 21 октября:

100 долларов – 2837,07 грн

100 евро – 3350,44 грн.

Российский рубль продолжит «дрейфовать». Десять из них обойдутся в 3,6547 грн.

Зарплаты украинцам пересчитают, кому повезет уже в январе: "До 25 тысяч получат..."

20 октября с ежегодным посланием Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский озвучил планы на повышение зарплат медикам

По словам главы государства, росту зарплат не помешают ни пандемия китайкого вируса, ни проблемы, возникшие с проведением медреформы.

После повышения медицинские работники в Украине получат следующие зарплаты:

врачи – до 20-25 тысяч гривен;

медсестеры – до 15 тыс. гривен;

младший медперсонал – до 10-12 тысяч гривен.

Пенсии украинцам по новым правилам, какие требования изменились: "Работать еще три года или..."

С 2021 года украинцы именятся требования, касающиеся стажа

Чтобы начать получать пенсию в 60 лет, в 2021 году нужен будет обязательный страховой стаж - 28 лет (в текущем году - 27 лет). В 2028 - это требование составит уже 35 лет. Если же стажа не хватает, его можно будет докупить, или поработать дополнительно - до 63 или 65 лет.

Если выбрать первый вариант - работать еще три года, тогда требования к стажу равняются 18-28 лет. Если же пенсию оформлять в 65 лет, то нужно минимально 18 лет стажа.

Отметим, что страховой стаж можно купить. В Украине "продается" до пяти лет стажа - чем больше "берете", тем больше скидка. Если в 2020-м год стажа стоил 24 937 грн, то в 2021-м уже 31 680 грн.

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