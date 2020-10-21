С 2021 года украинцы будут по-новому выходить на пенсию: изменились требования, касающиеся стажа

Чтобы начать получать пенсию в 60 лет, в 2021 году нужен будет обязательный страховой стаж - 28 лет (в текущем году - 27 лет). В 2028 - это требование составит уже 35 лет. Если же стажа не хватает, его можно будет докупить, или поработать дополнительно - до 63 или 65 лет, пишет "РБК-Украина".

Если выбрать первый вариант - работать еще три года, тогда требования к стажу равняются 18-28 лет. Если же пенсию оформлять в 65 лет, то нужно минимально 18 лет стажа.

Отметим, что страховой стаж можно купить. В Украине "продается" до пяти лет стажа - чем больше "берете", тем больше скидка. Если в 2020-м год стажа стоил 24 937 грн, то в 2021-м уже 31 680 грн.

Кроме того, в 2021-м завершится реформа по плавному повышению пенсионного возраста для женщин. Уже с 1 апреля 2021 года он составит 60 лет, как и у мужчин.

Ранее мы сообщали, специалисты предупредили украинцев об опасности потерять пенсию из-за ошибок у документах. В частности, приводился пример, как житель села Никольское едва не лишился выплат из-за неправильно указанного имени в трудовой книжке более тридцати лет назад.

"Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек работников определено, что исправлять записи в трудовой книжке могут только работодатели, которые, собственно, и допустили ошибку. Если предприятия уже не существует, исправить запись возможно только через суд. В исковом заявлении необходимо указать, какой именно факт необходимо установить и с какой целью, а также предоставить доказательства, которые могут подтвердить этот факт", – проинформировали юристы.

Напомним, расходы на пенсии резко вырастут в 2021 году, в Кабмине озвучили цифры

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