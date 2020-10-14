Долар зробить боляче гривні, курс валют різко зміниться: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 14 жовтня задасть нищівного удару по гривні, яка перестане навіть чинити опір.



Так, долар зі старту на міжбанку буквально "злетить до небес". Купюра з Бенджаміном Франкліном обійдеться на 6,83 грн дорожче. До середини минулого дня долар вже підскочив до 6,54 грн, але на цьому вирішив не зупинятися.

Євро також не залишиться осторонь, подорожчавши на 5,37 грн.

Курс валют на 14 жовтня:

100 доларів – 2831,64 грн

100 євро - 3339,35 грн.

Донбас зможе повернутися в Україну, Тамарин розкрив реальні настрої місцевих «під дулами автоматів…»

Жителі Донбасу в більшості ніколи не мріяли жити в Росії, а захоплення територій стало результатом пропаганди і програної Києвом інформаційної війни

Про це розповів ветеран «Азова» і керівник Київського відділення «Нацкорпусу» Сергій Тамарін.

Він підкреслив, що українців, які живуть на окупованих територіях Донбасу не потрібно буде «ментально повертати в Україну», адже вони і самі до цього прагнуть.

Він зазначив, що жителі захоплених територій якнайкраще розуміють, яку розруху приносить з собою «русский мир». Представник "Нацкорпусу" впевнений, що людям буде достатньо повернення до нормального життя для того, щоб не згадувати "той жах, який їм запропонувала Росія"

Зміна тарифів на комуналку, важлива заява Мінфіну: "в опалювальному сезоні..."

Стало відомо, що буде з ціною на газ для побутових споживачів в опалювальному сезоні.

Про це розповів глава Мінфіну Сергій Марченко.

За його словами, цього року ринкова вартість блакитного палива нижча, ніж у 2019 році, тому Мінфін прогнозує зниження розцінок на газ у нинішньому опалювальному сезоні.

"На ринку з'явилося більше постачальників газу. Одним з таких постачальників є НАК "Нафтогаз". На ринку газу немає монополії, а є можливість вибирати. Є ринок і ринкова ціна", - цитує прес-служба профільного міністра.

Українці отримуватимуть підвищені зарплати, в Мінекономіки назвали умову: "залежить від..."

Українцям розкрили, як оплачується робочий день на вибори та святкові дні

У Мінекономіки розповіли, що згідно зі статтею 97 КЗпП оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Годинна оплата залежить від тарифної ставки (окладу) і кількості відпрацьованого часу, а також кваліфікації працівника.

Крім того, погодинна система оплати праці за способом нарахування ділиться на годинну, денну та місячну оплати

Коли зі співробітником укладається трудовий договір, то зазначається, за якою системою буде оплачуватися робота.

А за статтею 107 КЗпП праця у святковий та неробочий дні оплачується у подвійному розмірі. Так, співробітникам з погодинними і денними ставками - в подвійних розмірах годинний або денний ставок.

Нагадавши, хто з українців залишиться без зарплат і роботи найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, зарплати будуть виводити з тіні, в Мінфіні пригрозили українцям.

Також Politeka писала, що зарплати зростуть, але не на довго.