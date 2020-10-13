Украинцам раскрыли, как оплачивается рабочий день на выборы и праздничные дни

В Минэкономики рассказали, что согласно статье 97 КЗоТ оплата труда работников осуществляется по почасовой, сдельной или другим системами оплаты труда. Часовая оплата зависит от тарифной ставки (оклада) и количества отработанного времени, а также квалификации работника.

Кроме того, почасовая система оплаты труда по способу начисления делится на часовую, дневную и месячную оплаты, пишет ligazakon.net.

Когда с сотрудником заключается трудовой договор, то отмечается, по какой системе будет оплачиваться работа.

А по статье 107 КЗоТ труд в праздничный и нерабочий дни оплачивается в двойном размере. Так, сотрудникам с почасовыми и дневными ставками - в двойных размерах часовой или дневной ставок.

Сотрудникам с месячным окладом - в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если в выходные проводилась работа в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа осуществлялась сверх месячной нормы.

Так как оплата в указанном размере проводится за часы, отработанные в праздничный и нерабочий день, то сотрудникам с установленным должностным окладом, оплату за работу в праздничный и нерабочий день целесообразно осуществлять исходя из часовой ставки.

Напомним, глава пресс-службы ЦИК Константин Хивренко заявил, что ведомство не получало никаких распоряжений, а потому даже не готовится к проведению масштабного всеукраинского опроса, о котором ранее заявил Владимир Зеленский.

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