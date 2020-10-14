Доллар сделает больно гривне, курс валют резко изменится: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 14 октября задаст сокрушительного удара по гривне, которая перестанет даже сопротивляться.



Так, доллар со старта на межбанке буквально «взлетит до небес». Купюра с Бенджамином Франклином обойдется на 6,83 грн дороже. К средине прошлого дня доллар уже подскочил до 6,54 грн, но на этом решил не останавливаться.

Евро также не останется в стороне, подорожав на 5,37 грн.

Курс валют на 14 октября:

100 долларов – 2831,64 грн

100 евро – 3339,35 грн.

Донбасс сможет вернуться в Украину, Тамарин раскрыл реальные настроения местных: «Под дулами автоматов…»

Жители Донбасса в большинстве никогда не мечтали жить в России, а захват территорий стал результатом пропаганды и проигранной Киевом информационной войны

Об этом рассказал ветеран «Азова» и руководитель киевского отделения «Нацкорпуса» Сергей Тамарин.

Он подчеркнул, что украинцев, которые живут на оккупированных территориях Донбасса не нужно будет «ментально возвращать в Украину», ведь они и сами к этому стремятся.

Он отметил, что жители захваченных территорий как нельзя лучше понимают, какую разруху приносит с собой «русский мир». Представитель «Нацкорпуса» уверен, что людям будет достаточно возвращения к нормальной жизни для того, чтобы не вспоминать «тот ужас, который им предложила Россия»

Изменение тарифов на коммуналку, важное заявление Минфина: "В отопительном сезоне..."

Стало известно, что будет с ценой на газ для бытовых потребителей в отопительном сезоне.

Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко.

По его словам, в этом году рыночная стоимость голубого топлива ниже, чем в 2019 году, поэтому Минфин прогнозирует снижение расценок на газ в нынешнем отопительном сезоне.

"На рынке появилось больше поставщиков газа. Одним из таких поставщиков является НАК "Нафтогаз". На рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена", - цитирует пресс-служба профильного министра.

Украинцы будут получать повышенные зарплаты, в Минэкономики назвали условие: "Зависит от..."

Украинцам раскрыли, как оплачивается рабочий день на выборы и праздничные дни

В Минэкономики рассказали, что согласно статье 97 КЗоТ оплата труда работников осуществляется по почасовой, сдельной или другим системами оплаты труда. Часовая оплата зависит от тарифной ставки (оклада) и количества отработанного времени, а также квалификации работника.

Кроме того, почасовая система оплаты труда по способу начисления делится на часовую, дневную и месячную оплаты

Когда с сотрудником заключается трудовой договор, то отмечается, по какой системе будет оплачиваться работа.

А по статье 107 КЗоТ труд в праздничный и нерабочий дни оплачивается в двойном размере. Так, сотрудникам с почасовыми и дневными ставками - в двойных размерах часовой или дневной ставок.

Напомним, кто из украинцев останется без зарплат и работы в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, зарплаты будут выводить из тени, в Минфине пригрозили украинцам.

Также Politeka писала, что зарплаты вырастут, но не на долго.