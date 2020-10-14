Курс валют в Украине 14 октября задаст сокрушительного удара по гривне, которая перестанет даже сопротивляться

Об этом сообщают в Нацбанке Украины, передает Politeka.

Так, доллар со старта на межбанке буквально «взлетит до небес». Купюра с Бенджамином Франклином обойдется на 6,83 грн дороже. К средине прошлого дня доллар уже подскочил до 6,54 грн, но на этом решил не останавливаться.

Евро также не останется в стороне, подорожав на 5,37 грн.

Курс валют 14 октября:

100 долларов – 2831,64 грн

100 евро – 3339,35 грн.

Российский рубль также немного подскочит в цене: 3,6701 грн за десять российских рублей.

До этого мы рассказывали, повлияет ли поступление следующего транша от МВФ на курс валют в Украине, ответил глава Министерства финансов.

Так, Сергей Марченко рассказал, как поведут себя гривна и доллар до конца этого года.

По словам министра, курс доллара в следующие несколько месяцев сильно не изменится. Однако возможны определенные колебания.

"То есть будут определенные колебания. Сейчас у нас есть девальвационный тренд. Он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов. Опять же, чтобы все поняли, ключевая задача - объемы этих колебаний. Если это колебания плюс-минус 10%, то это нормально", - отметил Марченко.

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