Стало известно, что будет с ценой на газ для бытовых потребителей в отопительном сезоне

Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко, передает пресс-служба профильного министерства.

По его словам, в этом году рыночная стоимость голубого топлива ниже, чем в 2019 году, поэтому Минфин прогнозирует снижение расценок на газ в нынешнем отопительном сезоне.

"На рынке появилось больше поставщиков газа. Одним из таких поставщиков является НАК "Нафтогаз". На рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена", - цитирует пресс-служба профильного министра.

Сергей Марченко также отметил, что система субсидий по оплате коммуналки осталась неизменной, а показатель льготы также расчитывается с учетом совокупного дохода семьи.

"Предполагаем следующем году 36,6 млрд гривен на выплату субсидий. Их получат именно те категории, которые наиболее в этом нуждаются - чей семейный совокупный доход не позволяет безболезненно платить за жилищно-коммунальные услуги. Показатель субсидии рассчитывается с учетом совокупного дохода семьи, площади помещений, в которых она живет", - резюмировал Сергей Марченко.

Ранее мы рассказывали, что в Украине будут по-новому рассчитывать коммуналку.

Так, Кабмин хочет передать местным властям право формировать коммунальные тарифы.

И теперь неизвестно, как на местах будут формировать "экономически обоснованый тариф", в который могут включать премии сотрудникам коммунальных предприятий.

Но последнее слово за Верховной Радой, которая должна утвердить законопроект, разработанный правительством.

Напомним, тарифы на коммуналку взвинтят в несколько раз, летние цены покажутся копейками.

Как сообщала Politeka, пересмотр тарифов на коммуналку, Шмыгаль сделал важное заявление.

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