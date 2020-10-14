Стало известно, что будет с ценой на газ для бытовых потребителей в отопительном сезоне
Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко, передает пресс-служба профильного министерства.
По его словам, в этом году рыночная стоимость голубого топлива ниже, чем в 2019 году, поэтому Минфин прогнозирует снижение расценок на газ в нынешнем отопительном сезоне.
"На рынке появилось больше поставщиков газа. Одним из таких поставщиков является НАК "Нафтогаз". На рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена", - цитирует пресс-служба профильного министра.
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Сергей Марченко также отметил, что система субсидий по оплате коммуналки осталась неизменной, а показатель льготы также расчитывается с учетом совокупного дохода семьи.
"Предполагаем следующем году 36,6 млрд гривен на выплату субсидий. Их получат именно те категории, которые наиболее в этом нуждаются - чей семейный совокупный доход не позволяет безболезненно платить за жилищно-коммунальные услуги. Показатель субсидии рассчитывается с учетом совокупного дохода семьи, площади помещений, в которых она живет", - резюмировал Сергей Марченко.
Ранее мы рассказывали, что в Украине будут по-новому рассчитывать коммуналку.
Так, Кабмин хочет передать местным властям право формировать коммунальные тарифы.
И теперь неизвестно, как на местах будут формировать "экономически обоснованый тариф", в который могут включать премии сотрудникам коммунальных предприятий.
Но последнее слово за Верховной Радой, которая должна утвердить законопроект, разработанный правительством.
Напомним, тарифы на коммуналку взвинтят в несколько раз, летние цены покажутся копейками.
Как сообщала Politeka, пересмотр тарифов на коммуналку, Шмыгаль сделал важное заявление.
Также Politeka писала, что тарифы на медуслуги резко вырастут, Минздрав озвучил новые суммы.