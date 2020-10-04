В Минфине рассказали, как повышение минимальной зарплаты позволит бороться с выплатами в конвертах

Как рассказал первый замминистра финансов Украины Денис Улютин в комментарии The Page, повышение минималки никак не ударит по украинскому бизнесу. Все разговоры об этом – миф.

Он отметил, что 6 тысяч гривен – это лишь 48% от средней зарплаты в Украине. Это ориентир для самого нижнего звена выплат. В Минфине уверены, что людей, получающих минималку, не так уж и много.

Чиновники подсчитали, что во время выплат пособий по частичной безработице в связи с пандемией, большая часть людей получала минимальные выплаты, так как платила взносы в Фонд по безработице с минимальной зарплаты. В Минфине считают, что людей трудоустраивают на минималку, но на деле они получают больше.

«Это своего рода скрытая занятость, которая не дает возможностей для развития экономики государства. Они потом в старости будут получать пенсию именно с этой суммы, а не с реальной заработной платы, которую получали», - объяснил Улютин.

Отмечается, что повышение минималки до 6 тысяч гривен в данном случае позволит бороться с теневыми доходами, так как большую часть зарплаты, таким образом, удастся легализировать.

Как известно, в августе Верховная Рада поддержала законопроект, который предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы в Украине до 6500 гривен.

Напомним, что зарплаты вырастут, но не на долго: эксперты ошарашили прогнозом, каким будет курс доллара.

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