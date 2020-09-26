НБУ вирішив добити гривню після вихідних, долар рекордно злетить в ціні: що потрібно знати

Курс валют в Україні 26 вересня застигне перед грандіозною атакою, проте гривні вдасться вести оборону.

Так, стодоларова купюра після вихідних трохи піднесеться: торги на міжбанку відкриються з +1,86, до середини минулого робочого дня Долар вже набрав 1,5 грн, але, мабуть, його цей показник не влаштував.

А ось ситуація з євро буде кардинально протилежною. Поки долар буде "розправлятися" з гривнею, остання атакує її колегу. Міжбанк відкриється з -1,79 грн.

Курс валют в Україні 26 вересня буде таким:

100 доларів – 2824,87 грн;

100 євро-3289,42 грн.

Авіакатастрофа під Харковом: на борту був син полеглого Героя України, нові деталі і кадри трагедії

З'явилися нові подробиці моторошної авіакатастрофи під Харковом.

За офіційними даними, в результаті падіння літака загинули 25 осіб, ще двоє отримали травми і сильні опіки, і були екстрено госпіталізовані.

Ще одного курсанта Олександра Харченка не допустили до виконання навчального польоту, який обернувся страшною трагедією.

Попередня причина авіакатастрофи-відмова лівого двигуна літака Ан-26.

Також є інформація, що на борту Ан-26 перебував курсант Олександр Скочков - син штурмана Іл-76, який був збитий російсько-окупаційними військами над Луганськом в 2014 році.

Доля хлопця поки що остаточно невідома, але він числиться в списку екіпажу.

Сьогодні, 26 вересня, в Харківській області оголошено жалобу за загиблими курсантами в страшній авіакатастрофі.

Посилення карантину і нові обмеження, кому з українців не пощастить: "Зобов'язані на 14 днів..."

Українцям анонсували нові обмеження в рамках адаптивного карантину.

Так, профільне відомство оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон за рівнем поширення китайського вірусу.

За даними МОЗ на 25 вересня, в "червону зону" потрапили наступні країни: Чорногорія, США, Молдова, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Франція, Чехія, Мальдіви, Люксембург, Іспанія, Аргентина, Бельгія та інші країни.

Люди, які прибули в Україну з "червоної" зони, зобов'язані або піти на самоізоляцію на 14 днів, або протягом доби здати ПЛР-тест. Крім цього, вони можуть приїхати на територію України з уже готовими результатами тестування, яке проводилося не пізніше ніж за 48 годин до моменту перетину кордону.

Зарплати українців зростуть, в НБУ назвали терміни і нові суми: "на 30% більше..."

Українцям анонсували чергове підвищення зарплат.



НБУ очікує в 2021 році зростання середньої заробітної плати на 15%.

Також заступник голови НБУ заспокоїв українців і заявив, що підвищення мінімальної зарплати на 30% не вплине на курс долара.

Що стосується стрибка цін на продукти і послуги, то зростання мінімалки матиме "незначний" вплив.

"Чисто механічно, з точки зору облікової ставки, це повинно вгору підтягувати її траєкторію, якщо інфляція виходить вище мети, але на економіку в цілому багато факторів впливає", – продовжив він у спілкуванні з журналістами.

Пенсії в Україні підвищать і проіндексують, в Кабміні озвучили плани: "40% від цієї зарплати…"

Пенсії в Україні обіцяють підвищити вже з нового року, і це буде не одиничне підвищення.

Перше підвищення пенсії очікується вже 1 січня 2021 року. Як відомо, з нового року в Україні підвищать мінімалку. Вона виростить до 6000 гривень. Як пояснила Лазебна, пропорційно зарплатам зростатимуть і пенсії.

«У січні підвищується мінімальна зарплата, і є стандарт, 40% від цієї зарплати, буде 6 тис.грн. Це стандарт мінімальної пенсій для людей 65 років при повному стажі. Ось ми вже знаємо, що з січня мінімальна пенсія підвищиться з 2100 грн до 2400 грн», - зазначила вона.

У березні, за планом підвищень запланована індексація пенсій. На скільки зросте пенсія буде вирішуватися в лютому 2021 року.

Нагадаємо, що з пенсій українців вираховуватимуть половину, з'явилося пояснення від ПФУ

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