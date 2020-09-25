Не исключено, что в 2021 году будут увеличены налоги для населения, за счет которых наполняют госбюджет

Об этом пишет портал 24.

Так, правительство представило первый проект госбюджета на следующий год, в котором прописаны расходы на уровне 1350 млрд гривен (на 5,1% больше, чем в 2020 году).

В документе, который у Зеленского ранее называли "послекризисным", предусмотрено повышение пенсий и зарплат работникам государственного сектора, однако были сокращены расходы на субсидии и льготы.

Более того, в бюджете хотят увеличить расходы на Раду и Кабмин.

С 1 января минималка вырастет до 6000 гривен, а с 1 июля - до 6500 гривен (на 30% больше, если сравнивать с нынешними выплатами). Но эксперты предупреждают, что это повышение будет иметь двойной эффект для бюджета.

Теперь украинцам придется платить больше налогов. Как известно, ФЛП платят ЕСВ, который до недавнего времени составлял 1039 гривны, сейчас – 1 100 гривен. Уже с 1 января украинцы будут вынуждены платить 1320 гривен, а с 1 июля – 1 430 гривен. Поэтому налоговая нагрузка на бизнес возрастет.

Помимо этого, повышение зарплат приведет к росту цен на продукты и услуги, из-за чего многие предприниматели могут "уйти в тень".

Что касается субсидий на коммуналку, то расходы на эти льготы хотят сократить на 2,7 млрд. Если в этом году в бюджет заложили 39,3 миллиарда, то на следующий запланировать потратить на 36,6 миллиарда гривен. Но власти уверяют, что льгот якобы хватит на всех украинцев.

Ранее мы предупреждали, что многие украинцы рискуют лишиться субсидий на коммунальные услуги.

Так, в Кабинете министров анонсировали проведение масштабных проверок среди украинцев, претендующих на получение льгот от государства.

В случае выявления нарушений украинцев (сокрытие дополнительных доходов) будут не только лишать выплат, но и заставят вернуть незаконно полученные средства.

Напомним, что украинцы могут лишиться выплат из-за своих соседей, детали жесткого решения: "отменить субсидию..."

Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, цены в платежках за газ добьют украинцев.

Также Politeka писала, что украинцы могут потерять жилье и деньги из-за коммуналки, детали жесткого законопроекта.