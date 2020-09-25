Украинцам анонсировали новые ограничения в рамках адаптивного карантина

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Минздрава.

Так, профильное ведомство обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения китайского вируса.

По данным Минздрава на 25 сентября, в "красную зону" попали следующие страны: Черногория, США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Чехия, Мальдивы, Люксембург, Испания, Аргентина, Бельгия и другие страны.

Что касается "зеленого" списка, то в нем остались: Великобритания, Хорватия, Греция, Канада, Швеция, Словения, Беларусь и другие.

Люди, которые прибыли в Украине из "красной" зоны, обязаны или уйти на самоизоляцию на 14 дней, или в течение суток сдать ПЦР-тест. Помимо этого, они могут приехать на территорию Украины с уже готовыми результатами тестирования, которое проводилось не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы, въезжающие в Украину, должны иметь при себе полис медицинского страхования.

Отметим, что уже 28 сентября должен прекратить действовать запрет на въезд в Украину для иностранных граждан.

Ранее мы рассказывали, что Киев попал в желтую зону карантина, и это подразумевает некоторые смягчения для населения.

Стоит отметить, что новое зонирование по решению Госкомиссии вступит в силу с понедельника, 28 сентября, и будет действовать в течение следующих двух недель.

Теперь нельзя в Киеве посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства (+ ограничения "зеленой" зоны).

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