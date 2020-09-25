Из-за огромного дефицита в ПФУ украинцам могут повысить пенсионный возраст
Об этом пишет Обозреватель.
По официальным данным, только за первые шесть месяцев "чистый" (без учета гарантированных государством доплат) дефицит ПФУ взлетел с 23 до 34 млрд грн.
А уже в следующем году из бюджета в ПФУ переведут почти 204 млрд гривен. По словам эксперта Лидии Ткаченко, в этой ситуации без повышения пенсионного возраста не обойтись.
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По ее словам, в 2021 году количество пенсионеров начнет резко расти, а число плательщиков - снижаться. На следующий год также запланировано завершение постепенного повышения пенсионного возраста для женщин – они будут выходить на заслуженный отдых в 60, как и мужчины, и это спровоцирует резкий скачок количества льготников, претендующих на выплаты от государства.
"Со следующего года будет очень сильно расти численность пенсионеров. Их будет все больше и больше, а плательщиков будет все меньше и меньше. Пенсионный возраст придется повышать. Это без вариантов. Это оптимальный вариант. 60 лет для Европы – не пенсионный возраст. Нужно повышать хотя бы до 63 или сразу до 65 лет. Но постепенно, на 2-3 месяца в год. Это будет самое правильное решение", – предупредила Ткаченко простых украинцев.
Если власти не будут бороться с зарплатами в конвертах, то дефицит ПФУ через несколько лет может пересечь критическую отметку.
"В таком случае под угрозой могут оказаться не только украинцы, которые еще работают, но и те, кто сейчас живут на выплаты из ПФУ", - говорится в статье.
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