Из-за огромного дефицита в ПФУ украинцам могут повысить пенсионный возраст

Об этом пишет Обозреватель.

По официальным данным, только за первые шесть месяцев "чистый" (без учета гарантированных государством доплат) дефицит ПФУ взлетел с 23 до 34 млрд грн.

А уже в следующем году из бюджета в ПФУ переведут почти 204 млрд гривен. По словам эксперта Лидии Ткаченко, в этой ситуации без повышения пенсионного возраста не обойтись.

По ее словам, в 2021 году количество пенсионеров начнет резко расти, а число плательщиков - снижаться. На следующий год также запланировано завершение постепенного повышения пенсионного возраста для женщин – они будут выходить на заслуженный отдых в 60, как и мужчины, и это спровоцирует резкий скачок количества льготников, претендующих на выплаты от государства.

"Со следующего года будет очень сильно расти численность пенсионеров. Их будет все больше и больше, а плательщиков будет все меньше и меньше. Пенсионный возраст придется повышать. Это без вариантов. Это оптимальный вариант. 60 лет для Европы – не пенсионный возраст. Нужно повышать хотя бы до 63 или сразу до 65 лет. Но постепенно, на 2-3 месяца в год. Это будет самое правильное решение", – предупредила Ткаченко простых украинцев.

Если власти не будут бороться с зарплатами в конвертах, то дефицит ПФУ через несколько лет может пересечь критическую отметку.

"В таком случае под угрозой могут оказаться не только украинцы, которые еще работают, но и те, кто сейчас живут на выплаты из ПФУ", - говорится в статье.

Напомним, что пенсионные сбережения превратились в "фантики": украинцам поведали о громком ЧП, как спастись

А еще Politeka писала, что самая большая пенсия, украинцам раскрыли, кто ее получит

Также Politeka сообщала, что прибавка к пенсии в декабре: стало известно, кто получит всего 57 гривен