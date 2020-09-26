Появились новые подробности жуткой авиакатастрофы под Харьковом
Как передает Politeka.net, об этом информируют пресс-службы силовых ведомств.
Так, вчера вечером в Чугуеве случилась авиакатастрофа - рухнул военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского Университета воздушных сил имени Кожедуба.
По официальным данным, в результате падения самолета погибли 25 человек, еще двое получили травмы и сильные ожоги, и были экстренно госпитализированы.
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"Вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104, с последующим возгоранием", – информировала пресс-служба МВД.
Еще одного курсанта Александра Харченко не допустили к выполнению учебного полета, который обернулся жуткой трагедией.
Предварительная причина авиакатастрофы - отказ левого двигателя самолета Ан-26. Также в сети появилась информация, что воздушному судну было 43 года и летом его отправляли на ремонт, который должен был продлиться до 1 октября 2020 года.
"Через несколько минут увидел огонь и хвост самолета. На одном из видео выбегает военнослужащий в огне. Его потушили огнетушителями из машины и увезли на скорой. Он жив. По этическим причинам это видео не публикую. Это трагедия", – рассказывал один из свидетелей трагедии под Харьковом.
Сегодня, 26 сентября, в Харьковской области объявлен траур по погибшим курсантам в жуткой авиакатастрофе.
Также есть информация, что на борту Ан-26 находился курсант Александр Скочков - сын штурмана Ил-76, который был сбит российско-оккупационными войсками над Луганском в 2014 году.
Судьба парня пока что окончательно неизвестна, но он числится в списке экипажа. Его отец, Игорь Скочков, был штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады Вооруженных сил Украины. Он погиб 14 июня 2014 года под Луганском, когда российские оккупанты сбили военный украинский самолет Ил-76.
Напомним, самолет с россиянами неожиданно рухнул, никто не выжил: первые подробности и кадры трагедии.
Как сообщала Politeka, самолет рухнул на взлетную полосу: люди падали один за другим, видео.