Появились новые подробности жуткой авиакатастрофы под Харьковом

Как передает Politeka.net, об этом информируют пресс-службы силовых ведомств.

Так, вчера вечером в Чугуеве случилась авиакатастрофа - рухнул военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского Университета воздушных сил имени Кожедуба.

По официальным данным, в результате падения самолета погибли 25 человек, еще двое получили травмы и сильные ожоги, и были экстренно госпитализированы.

"Вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104, с последующим возгоранием", – информировала пресс-служба МВД.

Еще одного курсанта Александра Харченко не допустили к выполнению учебного полета, который обернулся жуткой трагедией.

Предварительная причина авиакатастрофы - отказ левого двигателя самолета Ан-26. Также в сети появилась информация, что воздушному судну было 43 года и летом его отправляли на ремонт, который должен был продлиться до 1 октября 2020 года.

"Через несколько минут увидел огонь и хвост самолета. На одном из видео выбегает военнослужащий в огне. Его потушили огнетушителями из машины и увезли на скорой. Он жив. По этическим причинам это видео не публикую. Это трагедия", – рассказывал один из свидетелей трагедии под Харьковом.

Сегодня, 26 сентября, в Харьковской области объявлен траур по погибшим курсантам в жуткой авиакатастрофе.

Также есть информация, что на борту Ан-26 находился курсант Александр Скочков - сын штурмана Ил-76, который был сбит российско-оккупационными войсками над Луганском в 2014 году.

Судьба парня пока что окончательно неизвестна, но он числится в списке экипажа. Его отец, Игорь Скочков, был штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады Вооруженных сил Украины. Он погиб 14 июня 2014 года под Луганском, когда российские оккупанты сбили военный украинский самолет Ил-76.

Напомним, самолет с россиянами неожиданно рухнул, никто не выжил: первые подробности и кадры трагедии.

Как сообщала Politeka, самолет рухнул на взлетную полосу: люди падали один за другим, видео.