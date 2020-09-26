НБУ решил добить гривну после выходных, доллар рекордно взлетит в цене: что нужно знать

Курс валют в Украине 26 сентября застынет перед грандиозной атакой, однако гривне удастся вести оборону.

Так, стодолларовая купюра после выходных немного возвысится: торги на межбанке откроются с +1,86, К средине прошлого рабочего дня доллар уже набрал 1,5 грн, но, видимо, его этот показатель не устроил.

А вот ситуация с евро будет кардинально противоположной. Пока доллар будет «расправляться» с гривной, последняя атакует ее коллегу. Межбанк откроется с -1,79 грн.

Курс валют в Украине 26 сентября будет таким:

100 долларов – 2824,87 грн;

100 евро – 3289,42 грн.

Авиакатастрофа под Харьковом: на борту был сын павшего Героя Украины, новые детали и кадры трагедии

Появились новые подробности жуткой авиакатастрофы под Харьковом.

По официальным данным, в результате падения самолета погибли 25 человек, еще двое получили травмы и сильные ожоги, и были экстренно госпитализированы.

Еще одного курсанта Александра Харченко не допустили к выполнению учебного полета, который обернулся жуткой трагедией.

Предварительная причина авиакатастрофы - отказ левого двигателя самолета Ан-26.

Также есть информация, что на борту Ан-26 находился курсант Александр Скочков - сын штурмана Ил-76, который был сбит российско-оккупационными войсками над Луганском в 2014 году.

Судьба парня пока что окончательно неизвестна, но он числится в списке экипажа.

Сегодня, 26 сентября, в Харьковской области объявлен траур по погибшим курсантам в жуткой авиакатастрофе.

Ужесточение карантина и новые ограничения, кому из украинцев не повезет: "Обязаны на 14 дней..."

Украинцам анонсировали новые ограничения в рамках адаптивного карантина.

Так, профильное ведомство обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения китайского вируса.

По данным Минздрава на 25 сентября, в "красную зону" попали следующие страны: Черногория, США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Чехия, Мальдивы, Люксембург, Испания, Аргентина, Бельгия и другие страны.

Люди, которые прибыли в Украине из "красной" зоны, обязаны или уйти на самоизоляцию на 14 дней, или в течение суток сдать ПЦР-тест. Помимо этого, они могут приехать на территорию Украины с уже готовыми результатами тестирования, которое проводилось не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Зарплаты украинцев вырастут, в НБУ назвали сроки и новые суммы: "На 30% больше..."

Украинцам анонсировали очередное повышение зарплат.



НБУ ожидает в 2021 году рост средней заработной платы на 15%.

Также замглавы НБУ успокоил украинцев и заявил, что повышение минимальной зарплаты на 30% не повлияет на курс доллара.

Что касается скачка цен на продукты и услуги, то рост минималки будет иметь "незначительное" влияние.

“Чисто механически, с точки зрения учетной ставки, это должно вверх подтягивать ее траекторию, если инфляция выходит выше цели, но на экономику в целом много факторов влияет”, – продолжил он в общении с журналистами.

Пенсии в Украине повысят и проиндексируют, в Кабмине озвучили планы: «40% от этой зарплаты…»

Пенсии в Украине обещают повысить уже с нового года, и это будет не единичное повышение.

Первое повышение пенсии ожидается уже 1 января 2021 года. Как известно, с нового года в Украине повысят минималку. Она вырастит до 6000 гривен. Как объяснила Лазебная, пропорционально зарплатам будут расти и пенсии.

«В январе повышается минимальная зарплата, и есть стандарт, 40% от этой зарплаты, будет 6 тыс. грн. Это стандарт минимальной пенсий для людей 65 лет при полном стаже. Вот мы уже знаем, что с января минимальная пенсия повысится с 2100 грн до 2400 грн», - отметила она.

В марте, по плану повышений запланирована индексация пенсий. На сколько вырастет пенсия будет решаться в феврале 2021 года.

Напомним, что с пенсий украинцев будут высчитывать половину, появилось объяснение от ПФУ

Также Politeka писала, что выплаты под угрозой, украинцев добьют повышением пенсионного возраста

А еще Politeka сообщала, что субсидии урезали, расходы на Раду увеличили