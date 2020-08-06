Роскошная жена популярного музыканта Димы Монатика показала, как они с мужем расслабляются, когда находят свободное время в напряженном графике

Как передает Politeka.net, серию фотографий Ирина опубликовала у себя в Инстаграм. На фото красотка позировала в рубашке, которую она набросила поверх купальника. Девушка появилась на фото одна, в обнимку с мужем, а также рядом с друзьями. Судя по фото, семейная пара отдыхала на яхте с друзьями. Они устроили морскую прогулку в Одессе.

«Какой фантастический выдался день. Спасибо чудесные люди», - подписала фото красотка.

Ее фото за короткое время собрали 1,5-4 тысячи лайков. В комментариях Ирине оставили массу приятных слов.

«Вы очень счастливая девушка, Диме очень повезло с вами, и вам очень повезло с Димой. Отличная пара», «Очень атмосферно», «Ирина, какая вы милая», «Сильно красивая», «Какие вы чудесные», «Семья», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Монатик сверкнула роскошными формами в черном обтягивающем платье с глубоким вырезом в районе груди. Ее пышные формы буквально выпрыгивали из платья. Женщина смотрела в сторону и улыбалась. На ее шее красовалось ожерелье.

Напомним, что пышногрудая жена Монатика засветила животик, Дорофеева на выдержала: «Положение уже не скрыть».

Как сообщала Politeka, роскошная жена Монатика свела с ума ярким нарядом, даже Никитюк оценила: «Девушка мечта».

Также Politeka писала, что красавица-жена Монатика сверкнула роскошным телом без одежды, оценила даже Брежнева: «Райское наслаждение».