В ПФУ объяснили, в каких случаях украинским пенсионерам могут урезать выплаты

Известно, что в 2021 году запланировано трижды повысить пенсии, однако существуют отдельные случаи, когда сумму выплат могут урезать на 50%.

В официальном издании ПФУ "Пенсионный курьер" на странице в Facebook сообщили, что отчисления из выплат производятся в установленном законом порядке на основании судебных решений, определений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных предписаний нотариусов и других решений и постановлений, пишет ukranews.com.

Так, ссылаясь на статью 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с пенсий могут удержать не более 50%. Эти деньги высчитываются на алименты, на возмещение вреда, нанесенного пенсионером потерпевшему, в связи со смертью пострадавшего, на возврат переплаченных сумм зарплаты в предусмотренных законом случаях.

По другим видам взысканий из пенсии может быть удержано 20%.

Напомним, правительство утвердило дату ежегодной индексации: 1 марта. Новшества коснутся пенсионеров и людей, которые только будут получать выплаты.

Стоит учитывать, что многие украинцы платят налоги только с минимальной официальной зарплаты. Из-за этого коэффициент стажа будет меньше 1% и пенсионер сможет получить только минимум - 1712 гривен. Сумма будет больше при наличии полного стажа.

Ранее сообщалось, что сейчас минимальный размер пенсии составляет 1 712 гривен, с декабря он вырастет до 1 769 – прибавка составит 57 гривен. Максимальная пенсия по закону должна превышать минимальную в десять раз, поэтому и доплата будет десятикратной – 570 гривен.

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