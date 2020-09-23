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Долар здивував витівкою, а євро скотився вниз: свіжі дані НБУ

Курс валют в Україні в середу 23 вересня порадує українців раптовим "фінтом" долара

Згідно з даними НБУ, "вічнозелений" не змінить своєї вартості. Після декількох тижнів стрімкого подорожчання долар зупинив своє зростання. 1 долар у середу продаватимуть за 28,2 гривні.

При цьому євро трохи втратить в ціні. 23 вересня 1 євро продаватимуть за 33,11 гривні, в той час як днем раніше його продавали за 33,19 гривень.

Українцям дозволять не платити штрафи, розкритий важливий нюанс: "Можуть скасувати через…"

В Україні можуть скасувати виписані за порушення ПДР штрафи через недотримання поліцейськими процедури накладення штрафу

За даними ресурсу "Дорожній адвокат", нещодавно українець вирішив оскаржити в суді отриманий штраф за перевищення швидкості. Як доказ порушення ПДР інспектор, який виписав штраф, надав фотографію та відеозаписи з пристрою вимірювання швидкості Trucam.

Суд підтвердив, що на доданих кадрах дійсно зафіксовано порушення, так як автомобіль рухався зі швидкістю 73 км/год при обмеженні максимальної швидкості 50 км/ч., проте докази не були прийняті, так як інспектор не підписав фото і відео електронним цифровим підписом.

В Україні підвищилися тарифи на газ, нова заява: "У вересні..."

Стали відомі суми підвищення

Оптова ціна у вересні на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО) буде такою: 4318,99 грн за тис. куб. м.

Для порівняння в серпні вартість була 2 979,16 грн за тис.куб. м. обидві ціни вказані без урахування ПДВ і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

Таким чином вартість газу для постачальників опалення та гарячої води стала вищою на 45%.

На даний момент відомо, що побутові споживачі можуть самостійно вибирати постачальника газу.

Оцінювати в школах будуть по-новому, важлива заява Міносвіти: "Не за 12-бальною шкалою, а..."

Під час карантину, з урахуванням дистанційної освіти, школи можуть поміняти систему оцінювання

Про це йдеться в повідомленні Міносвіти. Можливість відмовитися від 12-бальної системи оцінювання визначена в законі про повну загальну середню освіту. У документі наголошується, що школи можуть оцінювати учнів за власною шкалою, але згодом ця шкала повинна бути переведена в бали.

Правда, стосується це не всіх предметів, а тільки деяких з них: «Фізична культура», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Основи здоров'я» і окремі предмети варіативної складової.

Підписано указ про заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері: важливі деталі

У документі акцент зроблено на розвитку ядерної енергетики

Так, президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно документа, Кабінет Міністрів України у двомісячний термін має внести на розгляд Верховної Ради законопроекти про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції. Також про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення механізму використання коштів фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків.

Крім того, уряд має розробити довгострокову програму розвитку атомної енергетики в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року.

Нагадаємо, що НБУ масово скуповує валюту, курс долара в жовтні знову вдарить по українцях: "найбільший за...".

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