В этом месяце поднялась цена на газ

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает Politeka.net. Оптовая цена в сентябре на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО) будет такой: 4318,99 грн за тыс. куб. м.

Для сравнения в августе стоимость была 2 979,16 грн за тыс. куб. м. Обе цены указаны без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Таким образом стоимость газа для поставщиков отопления и горячей воды стала выше на 45%.