В этом месяце поднялась цена на газ 

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает Politeka.net. Оптовая цена в сентябре на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО) будет такой: 4318,99 грн за тыс. куб. м.

Для сравнения в августе стоимость была 2 979,16 грн за тыс. куб. м. Обе цены указаны без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Таким образом стоимость газа для поставщиков отопления и горячей воды стала выше на 45%.

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На данный момент известно, что бытовые потребители могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

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Напомним, эксперт Татьяна Бойко сообщила, что сейчас сложная ситуация на рынке, поэтому украинцам нужно готовиться к подорожанию тарифов. 

В нынешнем отопительном сезоне тарифы пересматривать не будут, но в будущем ситуация изменится. 

По совам Бойко, в платежках за газ была установлена стабильная плата. Цена известна еще в июле этого года, однако, по мнению эксперта, стоимость нужно увеличивать. Пока об этом не идет речи и тариф остается без изменений. 

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Ранее мы писали, что сейчас в Украине в городах и даже районах действуют разные тарифы на тепло. Люди по-своему могут платить, даже имея одного поставщика.

К примеру, из-за неутепленных стен, дырявых окон и щелей в дверях львиной доли семей придется платить за отопление в два раза больше.

Исправить ситуацию поможет создание ОСМД, после чего жители смогут сами утеплить свой дом. 

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