Курс валют в Украине 23 сентября порадует украинцев внезапным поведением доллара

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из свежего прогноза НБУ, опубликованного на официальном сайте.

Согласно данным финрегулятора, доллар в среду, 23 сентября, не поменяет своей стоимости. После нескольких недель стремительного подорожания «зеленые» остановили свой рост. 1 доллар в среду будут продавать за 28,2 гривны.

При этом евро немного потеряет в цене. 23 сентября 1 евро будут продавать за 33,11 гривны, в то время как днем раньше его продавали за 33,19 гривен.

Ранее мы писали, что, по прогнозам экспертов, гривна продолжит обесцениваться по отношению к доллару. По данным агентства S&P, в ближайшие три года украинская национальная валюта потеряет в цене. Прогнозируется, что к 2023 году 1 доллар будет стоить 31 гривну, а к концу этого года мы увидим курс по 29 гривен за доллар.

Экономисты уже сейчас отмечают активность на валютном рынке. Украинцы, видя, что доллар дорожает, стремятся обменять сбережения. Как объясняет эксперт Алексей Дорошенко, держать свои сбережения на данный момент выгоднее в иностранной валюте. Он также отметил, что сейчас не самое лучшее время для инвестиций и вложения средств в ОВГЗ.

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