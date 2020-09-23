Карантин продолжает вносить коррективы в жизнь украинцев

Во время карантина, с учетом дистанционного образования, школы могут поменять систему оценивания

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Министерства образования Украины.

Возможность отказаться от 12-балльной системы образования определена в законе о полном общем среднем образовании. В документе отмечается, что школы могут оценивать учеников по собственной шкале, но впоследствии эта шкала должна быть переведена в баллы.

Правда, касается это не всех предметов, а только некоторых из них:

"Предоставление разрешения на осуществление тематического / семестрового / годового оценивания предметов «Физическая культура», «Трудовое обучение», «Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство», «Основы здоровья» и отдельных предметов вариативной составляющей не по 12-балльной шкале, а - «зачтено» / «не зачтено» при проведении более 50% уроков в дистанционном формате", - говорится в сообщении Минобразования.

Напомним, ранее МОН рекомендовали школам самостоятельно решать вопрос о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется ввести гибкую структуру образовательного процесса.

Ранее мы писали, глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, что закрывать школы, детские сады, а также останавливать транспорт в "красной зоне" карантина будут теперь по-другому.

По словам чиновника, эти вопросы отныне будут решать государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

"В зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина, если 50 процентов классов (групп в детсадах, – ред.) в конкретной школе ушли на самоизоляцию, то закрывается все учебное заведение", – добавил Степанов.

Напомним, что школьникам объявили о дополнительных каникулах, заявление главы МОЗ.

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