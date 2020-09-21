Курс доллара США скорее всего продолжить расти и в октябре

Об этом говорится в обзоре Focus Ukraine, подготовленном аналитиками Райффайзен Банк Аваль.

Аналитики отметили, что начале сентября Министерство финансов погасило самый крупный за последние несколько лет объем еврооблигаций. Это повлекло за собой сокращение золотовалютных резурвов почти на $2 млрд.

Вследсвии НБУ пришлось активно скупать валюту, что в свою очередь еще больше усилило восходящий тренд на рынке «доллар США-гривна». В результате всего указанного доллар США переметнулся через отметку 28 гривен.

«Ситуация может стабилизироваться после сбора кукурузы и подсолнечника, но, учитывая прогнозы урожайности в этом году по данным культурам, не стоит ждать повторения сценария предыдущего года», — говорится в обзоре.

Аналитики банка прогнозируют, что рост курса доллара может продолжиться и в октябре.

Напомним, НБУ в период с 14 по 18 сентября впервые с июля вышел на межбанк с продажей валюты ($71 млн), тогда как неделей ранее он купил в резервы $22,5 млн.

Согласно данным центробанка, за указанный период НБУ только продавал валюту и провел все интервенции по единому курсу.

В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,509 млрд, продал $3,363 млрд. В том числе в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, в июле – $368,70 млн, тогда как чистая покупка центробанка в апреле составила $678,80 млн, в мае – $660,6 млн, в июне – $1,155 млрд и в августе – $460,5 млн.

Отметим, согласно официальном курсу на 21 сентября, НБУ опустил гривну, как относительно доллара, так и по отношению в евро.

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