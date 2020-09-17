Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект, предусматривающий рост штрафов для украинцев

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Кабмина Украины.

В новом законопроекте речь идет об ужесточении ответственности за нарушение правил габаритно-весового контроля.

Депутаты хотят, чтобы водителей фур штрафовали за любое превышение габаритно-весовых норм, на сегодняшний день засчитывется лишь перевес от 5% и выше.

Новые санкции предусматривают штраф грузоотправителей за направильные данные в накладных в размере 31000 грн. Для собственников транспортных средств штраф будет насчитываться процентом превышения веса груза от нормы.

Так, если перегруз превысит норму на 2%, то штраф составит 1700 грн, до 5% – 5100 грн, до 30% - 34000 гривен, более 30% – штраф составит 51000 грн.

За отказ проходить габаритно-весовой контроль предусмотрен штраф в размере 51000 грн. Так же водителей хотят штрафовать за отказ остановить транспортное средство для проверки. Минимальный размер штрафа в данном случае – 3400 грн, максимальный – 51 000 грн.

Напомним, в сентябре прошлого года в Украине вступил в силу закон об увеличении штрафов за перегруженные фуры. Согласно документу, если вес груза превысит 5-10%, – предусмотрен штраф в размере 8,5 тыс. грн, 10-20% – 17 тыс. грн, более 20% - 34 тыс. грн. Еще раньше в Украине за такое нарушение выписывали штрафы в размере 510-680 грн.

Politeka сообщала, что банкам и кредитным союзам частично запретили взимать с заемщиков штрафы за просрочку платежей. Так, стало известно, что ВРУ своим решением запретила банкам и кредитным союзам взимать с заемщиков штрафы за просрочку платежей по потребительским кредитам в размере, превышающем сумму кредита.

Согласно законопроекту №1109, принятому депутатами во вторник, 15 сентября, действие документа распространяется на кредиты, которые не превышают минимальной зарплаты украинцев(на сегодняшний день – 5000 гривен) со сроком оплаты не менее месяца. Особо указывается, что запрещено одновременное применение штрафа и пени за нарушение заемщиком обязательства по кредитному договору.

Напомним, украинцам уготовили новый сюрприз, кому придется достать кошельки: "Штраф до 100 тысяч гривен".

Как сообщала Politeka, украинцев заставят вернуть деньги-соцпомощь, в Кабмине приняли жесткое решение.

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