Доллар удивил выходкой, а евро скатился вниз: свежие данные НБУ

Курс валют в Украине в среду 23 сентября порадует украинцев внезапным "финтом" доллара

Согласно данным НБУ, "вечнозеленый" не поменяет своей стоимости. После нескольких недель стремительного подорожания доллар остановил свой рост. 1 доллар в среду будут продавать за 28,2 гривны.

При этом евро немного потеряет в цене. 23 сентября 1 евро будут продавать за 33,11 гривны, в то время как днем раньше его продавали за 33,19 гривен.

Украинцам разрешат не платить штрафы, раскрыт важный нюанс: «могут отменить из-за…»

В Украине могут отменить выписанные за нарушение ПДД штрафы из-за несоблюдения полицейскими процедуры наложения штрафа

По данным ресурса «Дорожный адвокат», недавно украинец решил обжаловать в суде полученный штраф за превышение скорости. В качестве доказательства нарушения ПДД инспектор, который выписал штраф, предоставил фотографию и видеозаписи с устройства измерения скорости Trucam.

Суд подтвердил, что на приложенных кадрах действительно зафиксировано нарушение, так как автомобиль двигался со скоростью 73 км/ч при ограничении максимальной скорости 50 км/ч. Тем не менее доказательства не были приняты, так как инспектор не подписал фото и видео электронной цифровой подписью.

В Украине повысились тарифы на газ, новое заявление: "В сентябре..."

Стали известны суммы повышения

Оптовая цена в сентябре на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО) будет такой: 4318,99 грн за тыс. куб. м.

Для сравнения в августе стоимость была 2 979,16 грн за тыс. куб. м. Обе цены указаны без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Таким образом стоимость газа для поставщиков отопления и горячей воды стала выше на 45%.

На данный момент известно, что бытовые потребители могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

Оценивать в школах будут по-новому, важное заявление Минобразования: "Не по 12-балльной шкале, а..."

Во время карантина, с учетом дистанционного образования, школы могут поменять систему оценивания

Об этом говорится в сообщении Минобразования. Возможность отказаться от 12-балльной системы оценивания определена в законе о полном общем среднем образовании. В документе отмечается, что школы могут оценивать учеников по собственной шкале, но впоследствии эта шкала должна быть переведена в баллы.

Правда, касается это не всех предметов, а только некоторых из них: «Физическая культура», «Трудовое обучение», «Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство», «Основы здоровья» и отдельные предметы вариативной составляющей.

Подписан указ о мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере: важные детали

В документе акцент сделан на развитии ядерной энергетики

Так, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно документа, Кабинет министров Украины в двухмесячный срок должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции. Также о внесении изменений в некоторые законы касательно совершенствования механизма использования средств финансового резерва для снятия по эксплуатации атомных блоков.

Кроме того, правительство должно разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года.

Напомним, что НБУ массово скупает валюту, курс доллара в октябре снова ударит по украинцам: "самый крупный за...".

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