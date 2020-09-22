Украинцам могут отменить выписанные за нарушение ПДД штрафы из-за несоблюдения полицейскими процедуры наложения штрафа

О том, как украинцы могут оспорить свои штрафы, сообщает ресурс «Дорожный адвокат».

Так, недавно украинец решил обжаловать в суде полученный штраф за превышение скорости. В качестве доказательства нарушения ПДД инспектор, который выписал штраф, предоставил фотографию и видеозаписи с устройства измерения скорости Trucam.

Суд подтвердил, что на приложенных кадрах действительно зафиксировано нарушение, так как автомобиль двигался со скоростью 73 км/ч при ограничении максимальной скорости 50 км/ч. Тем не менее доказательства не были приняты, так как инспектор не подписал фото и видео электронной цифровой подписью.

Это позволило суду отменить выписанные полицией штраф из-за отсутствия допустимых доказательств.

Таким образом, судья напомнил украинским инспекторам о том, что наличие фактических доказательств нарушения не освобождает их от обязанности соблюдать процедуру наложения штрафа.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада решила увеличить штрафы для украинцев. В новом законопроекте речь идет об ужесточении ответственности за нарушение правил габаритно-весового контроля.

Депутаты хотят, чтобы водителей фур штрафовали за любое превышение габаритно-весовых норм, на сегодняшний день засчитывется лишь перевес от 5% и выше.

Новые санкции предусматривают штраф грузоотправителей за направильные данные в накладных в размере 31000 грн. Для собственников транспортных средств штраф будет насчитываться процентом превышения веса груза от нормы.

Напомним, украинцам обновят незаменимые документы, что изменится: "Согласие на посмертное...".

Как сообщала Politeka, Рада взвинтила штрафы, суммы вырастут до 51 тысяч гривен: за что украинцам придется расплачиваться.

Также Politeka писала, что штрафы для украинцев резко увеличили, Рада проголосовала за законопроект: «до 51 тысячи гривен».