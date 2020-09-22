Украинцам могут отменить выписанные за нарушение ПДД штрафы из-за несоблюдения полицейскими процедуры наложения штрафа
О том, как украинцы могут оспорить свои штрафы, сообщает ресурс «Дорожный адвокат».
Так, недавно украинец решил обжаловать в суде полученный штраф за превышение скорости. В качестве доказательства нарушения ПДД инспектор, который выписал штраф, предоставил фотографию и видеозаписи с устройства измерения скорости Trucam.
Суд подтвердил, что на приложенных кадрах действительно зафиксировано нарушение, так как автомобиль двигался со скоростью 73 км/ч при ограничении максимальной скорости 50 км/ч. Тем не менее доказательства не были приняты, так как инспектор не подписал фото и видео электронной цифровой подписью.
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Это позволило суду отменить выписанные полицией штраф из-за отсутствия допустимых доказательств.
Таким образом, судья напомнил украинским инспекторам о том, что наличие фактических доказательств нарушения не освобождает их от обязанности соблюдать процедуру наложения штрафа.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада решила увеличить штрафы для украинцев. В новом законопроекте речь идет об ужесточении ответственности за нарушение правил габаритно-весового контроля.
Депутаты хотят, чтобы водителей фур штрафовали за любое превышение габаритно-весовых норм, на сегодняшний день засчитывется лишь перевес от 5% и выше.
Новые санкции предусматривают штраф грузоотправителей за направильные данные в накладных в размере 31000 грн. Для собственников транспортных средств штраф будет насчитываться процентом превышения веса груза от нормы.
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Как сообщала Politeka, Рада взвинтила штрафы, суммы вырастут до 51 тысяч гривен: за что украинцам придется расплачиваться.
Также Politeka писала, что штрафы для украинцев резко увеличили, Рада проголосовала за законопроект: «до 51 тысячи гривен».