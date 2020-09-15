Долар пробив небезпечну позначку, Нацбанк не пощадив гривню: що тепер буде з курсом валют

Курс валют в Україні 15 Вересня вирішить остаточно добити гривню, долар і євро наберуть по максимуму.

Про це йдеться в новому прогнозі від Нацбанку.

Так, стодоларова купюра зі старту набере рівно десять гривень. До середини минулого дня валюта вже "відібрала" 9,52 пунктів, але на цьому вирішила не зупинятися. Передбачається, що сьогодні він і далі буде набирати вагу.

Євро, вже традиційно, набере ще більше: зі старту на міжбанку 100 євро підскочать на 18,02 гривні.

Курс валют в Україні 15 Вересня виглядає наступним чином:

100 доларів-2800,03 грн;

100 євро - 3324,76 грн.

Моторошний вибух прогримів під Києвом, люди молять про допомогу: подробиці і кадри з місця НП

Повідомляється, що НП сталася сьогодні вночі в населеному пункті Чабани.

Так, місцевих жителів розбудив потужний вибух, який прогримів на газовій трубі з високим тиском. Після вибуху, як розповідали люди, в околицях стояв сильний шум і звук з часом тільки посилювався.

У ДСНС офіційно підтвердили, що в Чабанах стався витік газу з труби. Станом на 01:30 газопостачання відновлено, а загрози для життя і здоров'я громадян немає.

Через НП на газовій трубі місцеві жителі Чабанів на деякий час залишилися без електроенергії.

ЗНО-2021: абітурієнтів добили новими правилами, як тепер можна вступити до ВНЗ

Стало відомо про нові "випробування" для випускників-абітурієнтів.

В першу чергу, абітурієнти зможуть вибирати ще один додатковий предмет для здачі. Крім цього, випускникам збільшать потенційний список спеціальностей для вступу.

У 2021 році ДПА буде обов'язковою з української мови, математики, історії України або іноземної мови. В якому форматі її планують проводити-поки невідомо.

У 2021 році, на відміну від попередніх років, зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти, проводиться з 1) української мови, 2) української мови та літератури.

Перерахунок пенсій і нові надбавки, в ПФУ розповіли, кого будуть радувати: "40% від зарплати..."

Наступного року одразу кільком категоріям суттєво підвищать розмір пенсій.

Підвищення, як попереджали в ПФУ, торкнеться розрахункового розміру пенсій - це можуть бути надбавки за надстаж, до рівня прожиткового мінімуму або через наявність повного стажу у пільговика.

Якщо на сьогоднішній день розрахунковий розмір пенсії 2400 грн, то після індексації в березні пенсіонер зможе отримати 2760 грн. А якщо розрахунковий розмір 1500 грн, то сума після підвищення не зміниться і залишиться на рівні прожиткового мінімуму (1769 грн з грудня 2020 року).

Зарплати українців також зростуть після підвищення розміру мінімальної зарплати. Згідно із законодавством, пенсіонери від 65 років, які мають повний страховий стаж, можуть розраховувати на 40% від розміру мінімалки. А з 1 січня розмір мінімальної зарплати знову зросте - до 6000 гривень, а з 1 липня - до 6500 гривень.

Більш того, в 2021 році деякі пенсіонери будуть отримувати додаткові надбавки до виплат. Йдеться про пільговиків, яким від 75 років.

Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей.

Як повідомляла Politeka, зарплата в Україні зросте, 11 тисяч не межа.

Також Politeka писала, що українців обрадували новими пенсіями, хто отримає надбавки.