Долар пробив небезпечну позначку, Нацбанк не пощадив гривню: що тепер буде з курсом валют
Курс валют в Україні 15 Вересня вирішить остаточно добити гривню, долар і євро наберуть по максимуму.
Про це йдеться в новому прогнозі від Нацбанку.
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Так, стодоларова купюра зі старту набере рівно десять гривень. До середини минулого дня валюта вже "відібрала" 9,52 пунктів, але на цьому вирішила не зупинятися. Передбачається, що сьогодні він і далі буде набирати вагу.
Євро, вже традиційно, набере ще більше: зі старту на міжбанку 100 євро підскочать на 18,02 гривні.
Курс валют в Україні 15 Вересня виглядає наступним чином:
- 100 доларів-2800,03 грн;
- 100 євро - 3324,76 грн.
Моторошний вибух прогримів під Києвом, люди молять про допомогу: подробиці і кадри з місця НП
Повідомляється, що НП сталася сьогодні вночі в населеному пункті Чабани.
Так, місцевих жителів розбудив потужний вибух, який прогримів на газовій трубі з високим тиском. Після вибуху, як розповідали люди, в околицях стояв сильний шум і звук з часом тільки посилювався.
У ДСНС офіційно підтвердили, що в Чабанах стався витік газу з труби. Станом на 01:30 газопостачання відновлено, а загрози для життя і здоров'я громадян немає.
Через НП на газовій трубі місцеві жителі Чабанів на деякий час залишилися без електроенергії.
ЗНО-2021: абітурієнтів добили новими правилами, як тепер можна вступити до ВНЗ
Стало відомо про нові "випробування" для випускників-абітурієнтів.
В першу чергу, абітурієнти зможуть вибирати ще один додатковий предмет для здачі. Крім цього, випускникам збільшать потенційний список спеціальностей для вступу.
У 2021 році ДПА буде обов'язковою з української мови, математики, історії України або іноземної мови. В якому форматі її планують проводити-поки невідомо.
У 2021 році, на відміну від попередніх років, зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти, проводиться з 1) української мови, 2) української мови та літератури.
Перерахунок пенсій і нові надбавки, в ПФУ розповіли, кого будуть радувати: "40% від зарплати..."
Наступного року одразу кільком категоріям суттєво підвищать розмір пенсій.
Підвищення, як попереджали в ПФУ, торкнеться розрахункового розміру пенсій - це можуть бути надбавки за надстаж, до рівня прожиткового мінімуму або через наявність повного стажу у пільговика.
Якщо на сьогоднішній день розрахунковий розмір пенсії 2400 грн, то після індексації в березні пенсіонер зможе отримати 2760 грн. А якщо розрахунковий розмір 1500 грн, то сума після підвищення не зміниться і залишиться на рівні прожиткового мінімуму (1769 грн з грудня 2020 року).
Зарплати українців також зростуть після підвищення розміру мінімальної зарплати. Згідно із законодавством, пенсіонери від 65 років, які мають повний страховий стаж, можуть розраховувати на 40% від розміру мінімалки. А з 1 січня розмір мінімальної зарплати знову зросте - до 6000 гривень, а з 1 липня - до 6500 гривень.
Більш того, в 2021 році деякі пенсіонери будуть отримувати додаткові надбавки до виплат. Йдеться про пільговиків, яким від 75 років.
Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей.
Як повідомляла Politeka, зарплата в Україні зросте, 11 тисяч не межа.
Також Politeka писала, що українців обрадували новими пенсіями, хто отримає надбавки.