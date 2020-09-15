Доллар пробил опасную отметку, Нацбанк не пощадил гривну: что теперь будет с курсом валют

Курс валют в Украине 15 сентября решит окончательно добить гривну, доллар и евро наберут по максимуму.

Об этом говорится в новом прогнозе от Нацбанка.

Так, стодолларовая купюра со старта наберет ровно десять гривен. К средине прошлого дня валюта уже «отобрала» 9,52 пункта, но на этом решила не останавливаться. Предполагается, что сегодня он и дальше будет набирать вес.

Евро, уже традиционно, наберет еще больше: со старта на межбанке 100 евро подскочат на 18,02 гривны.

Курс валют в Украине 15 сентября выглядит следующим образом:

100 долларов – 2800,03 грн;

100 евро – 3324,76 грн.

Жуткий взрыв прогремел под Киевом, люди молят о помощи: подробности и кадры с места ЧП

Сообщается, что ЧП произошло сегодня ночью в населенном пункте Чабаны.

Так, местных жителей разбудил мощный взрыв, который прогремел на газовой трубе с высоким давлением. После взрыва, как рассказывали люди, в окрестностях стоял сильный шум и звук со временем только усиливался.

В ГСЧС официально подтвердили, что в Чабанах произошла утечка газа из трубы. По состоянию на 01:30 газоснабжение восстановлено, а угрозы для жизни и здоровья граждан нет.

Из-за ЧП на газовой трубе местные жители Чабанов на некоторое время остались без электроэнергии.

ЗНО-2021: абитуриентов добили новыми правилами, как теперь можно поступить в вузы

Стало известно о новых "испытаниях" для выпускников-абитуриентов.

В первую очередь, абитуриенты смогут выбирать еще один дополнительный предмет для сдачи. Помимо этого, выпускникам увеличат потенциальный список специальностей для поступления.

В 2021 году ГИА будет обязательной по украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку. В каком формате ее планируют проводить – пока неизвестно.

В 2021 году, в отличие от предыдущих лет, внешнее независимое оценивание результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, проводится по 1) украинскому языку, 2) украинскому языку и литературе.

Перерасчет пенсий и новые надбавки, в ПФУ рассказали, кого будут радовать: "40% от зарплаты..."

В следующем году сразу нескольким категориям существенно повысят размер пенсий.

Повышение, как предупреждали в ПФУ, коснется расчетного размера пенсий - это могут быть надбавки за сверхстаж, к уровню прожиточного минимума или из-за наличия полного стажа у льготника.

Если на сегодняшний день расчетный размер пенсии 2400 грн, то после индексации в марте пенсионер сможет получить 2760 грн. А если расчетный размер 1500 грн, то сумма после повышения не изменится и останется на уровне прожиточного минимума (1769 грн с декабря 2020 года).

Зарплаты украинцев также вырастут после повышения размера минимальной зарплаты. Согласно законодательству, пенсионеры от 65 лет, которые имеют полный страховой стаж, могут рассчитывать на 40% от размера минималки. А с 1 января размер минимальной зарплаты вновь вырастет - до 6000 гривен, а с 1 июля - до 6500 гривен.

Более того, в 2021 году некоторые пенсионеры будут получать дополнительные надбавки к выплатам. Речь идет о льготниках, которым от 75 лет.

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег.

Как сообщала Politeka, зарплата в Украине вырастет, 11 тысяч не предел.

Также Politeka писала, что украинцев обрадовали новыми пенсиями, кто получит надбавки.