Курс валют в Украине 15 сентября решит окончательно добить гривну, доллар и евро наберут по максимуму

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка.

Так, стодолларовая купюра со старта наберет ровно десять гривен. К средине прошлого дня валюта уже «отобрала» 9,52 пункта, но на этом решила не останавливаться. Предполагается, что сегодня он и дальше будет набирать вес.

Евро, уже традиционно, наберет еще больше: со старта на межбанке 100 евро подскочат на 18,02 гривны.

Курс валют в Украине 15 сентября выглядит следующим образом:

100 долларов – 2800,03 грн;

100 евро – 3324,76 грн.

А вот отыграться на фоне этой ситуации гривна решит на российском рубле. Десять из них можно будет купить за 3,7203 грн.

До этого мы рассказывали, что гривна продолжает обесцениваться по отношению к курсу доллара

На минувшей неделе курс доллара продолжил рост и остановился на отметке в 28 грн/$. Таким образом, недельный прирост составил 20 копеек.

По словам финансового аналитика Максима Пархоменко, национальная валюта снижалась по всему спектру рынка. Что касается наличной гривны, то она просела в цене на 25 копеек, добравшись до отметки в 28,05 грн/$.

Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит.

Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.