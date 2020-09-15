Курс валют в Украине 15 сентября решит окончательно добить гривну, доллар и евро наберут по максимуму
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка.
Так, стодолларовая купюра со старта наберет ровно десять гривен. К средине прошлого дня валюта уже «отобрала» 9,52 пункта, но на этом решила не останавливаться. Предполагается, что сегодня он и дальше будет набирать вес.
Евро, уже традиционно, наберет еще больше: со старта на межбанке 100 евро подскочат на 18,02 гривны.
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Курс валют в Украине 15 сентября выглядит следующим образом:
- 100 долларов – 2800,03 грн;
- 100 евро – 3324,76 грн.
А вот отыграться на фоне этой ситуации гривна решит на российском рубле. Десять из них можно будет купить за 3,7203 грн.
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На минувшей неделе курс доллара продолжил рост и остановился на отметке в 28 грн/$. Таким образом, недельный прирост составил 20 копеек.
По словам финансового аналитика Максима Пархоменко, национальная валюта снижалась по всему спектру рынка. Что касается наличной гривны, то она просела в цене на 25 копеек, добравшись до отметки в 28,05 грн/$.
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