Стало известно о новых "испытаниях" для выпускников-абитуриентов

Такое заявление сделала замглавы УЦОКО Татьяна Вакуленко в эфире в Youtube, передает Politeka.net.

По ее словам, в 2021 году ВНО будет кардинально изменено.

В первую очередь, абитуриенты смогут выбирать еще один дополнительный предмет для сдачи. Помимо этого, выпускникам увеличат потенциальный список специальностей для поступления.

Вакуленко отметила, что в 2021 году ГИА будет обязательной по украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку. В каком формате ее планируют проводить – пока неизвестно.

"Должна отметить, что существенно изменилась ситуация с Государственной итоговой аттестацией. Поэтому, ГИА в этом году для соискателей полного общего среднего образования обязательна по украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку, а также один из учебных предметов на выбор", - предупредила она потенциальных абитуриентов.

Замглавы УЦОКО также подчеркнула, что в конце учебного года выпускники смогут пройти тестирование сразу по пяти предметам.

"В 2021 году, в отличие от предыдущих лет, внешнее независимое оценивание результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, проводится по 1) украинскому языку, 2) украинскому языку и литературе", - резюмировала Вакуленко в прямом эфире.

Ранее мы рассказывали, что в ВНО-2020 приняли участие свыше 380 тысяч абитуриентов.

2020 год оказался рекордным. Дело в том, что в этом году максимальное количество баллов за тестовую работу получили 447 человек, это на 63% больше, если сравнивать с 2019 годом.

Организаторы ВНО-2020 этот феномен объяснили тем, что из-за карантина ученики сидели дома и имели больше времени подготовиться к важному тестированию. Однако, количество тех, кто на 200 баллов написал русский, уменьшилось едва ли не вдвое.

Напомним, ЗНО-2020: украинские школьники побили все рекорды, "по 200 баллов..."

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