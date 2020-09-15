В следующем году сразу нескольким категориям существенно повысят размер пенсий

Об этом пишут Украинские новости.

Уже на март 2021 года запланирована индексация пенсий, а размер перерасчета составит 15%.

Повышение, как предупреждали в ПФУ, коснется расчетного размера пенсий - это могут быть надбавки за сверхстаж, к уровню прожиточного минимума или из-за наличия полного стажа у льготника.

Если на сегодняшний день расчетный размер пенсии 2400 грн, то после индексации в марте пенсионер сможет получить 2760 грн. А если расчетный размер 1500 грн, то сумма после повышения не изменится и останется на уровне прожиточного минимума (1769 грн с декабря 2020 года).

Зарплаты украинцев также вырастут после повышения размера минимальной зарплаты. Согласно законодательству, пенсионеры от 65 лет, которые имеют полный страховой стаж, могут рассчитывать на 40% от размера минималки. А с 1 января размер минимальной зарплаты вновь вырастет - до 6000 гривен, а с 1 июля - до 6500 гривен.

Более того, в 2021 году некоторые пенсионеры будут получать дополнительные надбавки к выплатам. Речь идет о льготниках, которым от 75 лет. Как обещают в Минсоцполитики, им планируют доплачивать по 500 гривен ежемесячно.

Также прибавки получат те украинские льготники, которые сегодня получают минимальную пенсию. В декабре 2020 года размер выплаты повысят на 57 гривен - до 1769 гривен. В Кабмине подчеркнули, что это повышение затронет сразу 3 млн пенсионеров.

Ранее мы рассказывали о проблемах при выплате пенсий одной из категории украинцев.

Так, с такими проблемами в скором времени столкнутся жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Пенсионеры, которые сегодня проживают в ОРДЛО и которые получают местные пенсии, могут их лишиться, если оказались нетрудоспособны и не смогли снять свои выплаты или получить их у почтальона в течение 6 месяцев.

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег.

Как сообщала Politeka, зарплата в Украине вырастет, 11 тысяч не предел.

Также Politeka писала, что украинцев обрадовали новыми пенсиями, кто получит надбавки.