Актриса Мер'єм Узерлі, яка прославилася роллю Хюррем у серіалі «Величне століття», знаходитися в цікавому положенні

Чутки про вагітність зірки почали ходити давно, але лише днями красуня підтвердила інформацію відомому турецькому виданню, повідомляє Politeka.net.

Зірка приховувала свою вагітність, але живіт вже став настільки помітним, що актриса вирішила розкрити всі карти.

За словами 37-річної Мер'єм, вона знаходиться на п'ятому місяці. Дитина повинна з'явиться на світ в січні майбутнього року. Узерлі навіть розкрила стать майбутнього малюка - це дівчинка.

Як зазначила красуня, її старша дочка, Лара, завжди мріяла про братика або сестричку.

Варто підкреслити, що шанувальники стали помічати кругленький животик артистки ще в липні. Користувачі мережі стали вітати кумира, але та ніяк не коментувала інформацію.

Нагадаємо, першу дівчинку актриса народила від турецького бізнесмена Джана Атеша. Пара була заручена, але за кілька місяців до появи дочки розлучилася. Зірка переїхала до Німеччини і потім зізналася, що виховує Лару сама, не отримуючи від її батька фінансової допомоги.

Хто є батьком другої дитини - невідомо. Зірка лише зізналася в одному з інтерв'ю, мовляв, її новий коханий - американець, який проживає в Берліні. Обидва познайомилися в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що нещодавно Мер'єм Узерлі опублікувала фото, на якому позує в білосніжному вбранні у темній кімнаті. При цьому смужка світла ефектно освітлює її і без того ідеальне обличчя. Як можна помітити, красуня доповнила образ ледь помітним макіяжем.

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