Актриса Мерьем Узерли, которая прославилась ролью Хюррем в сериале «Великолепный век», находится в интересном положении

Слухи о беременности звезды начали ходить давно, но лишь на днях красотка подтвердила информацию известному турецкому изданию, сообщает Politeka.net.

Звезда скрывала свою беременность, но живот уже стал настолько заметным, что актриса решила раскрыть все карты.

По словам 37-летней Мерьем, она находится на пятом месяце. Ребенок должен появится на свет в январе будущего года. Узерли даже раскрыла пол будущего малыша - это девочка.

Как отметила красотка, ее старшая дочь, Лара, всегда мечтала о братике или сестричке.

Стоит подчеркнуть, что поклонники стали замечать округлившийся животик артистки еще в июле. Пользователи сети стали поздравлять кумира, но та никак не комментировала информацию.

Напомним, первую девочку актриса родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Пара была помолвлена, но за несколько месяцев до появления дочери рассталась. Звезда переехала в Германию и потом призналась, что воспитывает Лару сама, не получая от ее отца финансовой помощи.

Кто является отцом второго ребенка - неизвестно. Звезда лишь призналась в одном из интервью, мол, ее новый возлюбленный - американец, проживающий в Берлине. Оба познакомились в Германии.

Ранее сообщалось, что недавно Мерьем Узерли опубликовала фото, на котором позирует в белоснежном наряде в темной комнате. При этом полоска света эффектно осветляет ее и без того идеальное лицо. Как можно заметить, красотка дополнила образ едва заметным макияжем.

Напомним, что раздетая Узерли из «Великолепного века» прикрылась цветами, заставив покраснеть всех: «мечта султана».

А еще Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" ослепила красотой в женственном наряде: «Сказочная».

Также Politeka сообщала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" обнажила декольте и свела с ума упругим телом: "Мой идол".