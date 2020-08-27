Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли удивила фанатов ярким снимком

Как пишет Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Актриса поделилась портретом, на котором показала себя во всей красе. На фото можно в деталях рассмотреть пухлые губы звезды, ее красивый нос и необычайно красивые глаза.

В комментариях поклонники стали обсуждать, что у Мерьем очень необычный цвет глаз, который завораживает и гипнотизирует. За два часа пост красотки собрал более 140 тысяч лайков.

«Красавица какая! Прелестное большеглазое голубоглазое создание!», «Вааау, какая красавица», «Не думай слишком много, все будет хорошо», «Какая она красивая», «Вас забыли госпожа Мерьем, вы когда-то были знамениты», «самая красивая», «Вау превосходная красота», «Ты такая красивая, я так тебя люблю», «Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить», «Королева», «Богиня», «Твои глаза огонь», «Госпожа», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли разделась ради пикантной съемки в черно-белых тонах. Она прикрыла грудь цветами и листочками. Фанатам сериала пикантные фото Мерьем очень понравились, они оценили красоту и смелость актрисы.

Напомним, что раздетая Узерли из «Великолепного века» прикрылась цветами, заставив покраснеть всех: «мечта султана».

А еще Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" ослепила красотой в женственном наряде: «Сказочная».

Также Politeka сообщала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" обнажила декольте и свела с ума упругим телом: "Мой идол".