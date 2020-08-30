Долар знову наступає, а Євро доб'є гривню: Нацбанк вразив українців новим курсом валют

Курс валют в Україні 30 Серпня застигне перед тим, як долар і євро грандіозно послаблять позиції гривні.

Так, долар несподівано набере після тривалого падіння: зі старту торгів + 1,44 гривні. Це продовжить тактику валюти, яку вона взяла в останній робочий день перед вихідними.

Точно також вчинить і євро, набравши неймовірні + 30,55 пунктів.

НБУ на 30 Серпня прогнозує наступний курс валют:

100 доларів – 2746,15 грн;

100 євро - 3242,79 грн.

Українців попередили про проблеми з новими зарплатами: що потрібно знати

Підвищення мінімальної зарплати на 277 гривень, обіцяне з 1 вересня, не має під собою жодних економічних підстав.

Воно базується на невірних розрахунках, заявив в ефірі "Україна 24» Ілля Несходовський, який є директором Інституту соціально-економічної трансформації.

Експерт зізнався, що не бачить економічно обґрунтованих аргументів для підвищення мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень.

Підвищення пенсійного віку для жінок: у Кабміні повідомили умову



Збільшення пенсійного віку для жінок в Україні залежить від тривалості життя в країні.

Про це в ефірі "24 канали» заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

Він нагадав, що в країні зараз пенсійний вік для жінок зафіксований на позначці 59 років. Шамбір підкреслив, що якщо у жінки є трудовий стаж 35 років, то він залишиться без змін.

За словами чиновника, якщо в Україні тривалість життя буде збільшуватися, то тоді «буде проводитися аналіз, і можливий буде перегляд».

Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.

Як повідомляла Politeka, пенсію не отримають багато українців, влада боялася безпосередньо про це говорити: "треба буде доопрацьовувати...".

Також Politeka писала, що тарифи на комуналку злетять, за що доведеться переплачувати.