Курс валют в Украине 30 августа застынет перед тем, как доллар и евро грандиозно ослабят позиции гривны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, доллар неожиданно наберет после продолжительного падения: со старта торгов + 1,44 гривны. Это продолжит тактику валюты, которую она взяла в последний рабочий день перед выходными.

Точно также поступит и евро, набрав невероятные + 30,55 пунктов.

НБУ на 30 августа прогнозирует следующий курс валют:

100 долларов – 2746,15 грн;

100 евро – 3242,79 грн.

Однако гривна не растеряется, сместив свой «гнев» в адрес российского рубля. Десять из них можно будет «подобрать» всего за какие-то 3,6592 грн.

До этого мы рассказывали о прогнозе экономиста Вадима Иосуба о том, что будет с курсом валют в начале сентября.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн", – подчеркнул Иосуб.

На прошлой неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,5%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, который устанавливает Национальный банк, вырос с 27,32 грн до 27,46 грн (+0,5%).

Напомним, доллар и евро после праздников пробьют новое дно

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