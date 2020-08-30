Курс валют в Украине 30 августа застынет перед тем, как доллар и евро грандиозно ослабят позиции гривны
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.
Так, доллар неожиданно наберет после продолжительного падения: со старта торгов + 1,44 гривны. Это продолжит тактику валюты, которую она взяла в последний рабочий день перед выходными.
Точно также поступит и евро, набрав невероятные + 30,55 пунктов.
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НБУ на 30 августа прогнозирует следующий курс валют:
100 долларов – 2746,15 грн;
100 евро – 3242,79 грн.
Однако гривна не растеряется, сместив свой «гнев» в адрес российского рубля. Десять из них можно будет «подобрать» всего за какие-то 3,6592 грн.
До этого мы рассказывали о прогнозе экономиста Вадима Иосуба о том, что будет с курсом валют в начале сентября.
"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн", – подчеркнул Иосуб.
На прошлой неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,5%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, который устанавливает Национальный банк, вырос с 27,32 грн до 27,46 грн (+0,5%).
Напомним, доллар и евро после праздников пробьют новое дно
Как сообщала Politeka, доллар готовит новый удар, что будет с гривной в ближайшее время
Также Politeka писала, что курс доллара поиграет на нервах украинцев