Украинцам раскрыли, от чего будет зависеть повышение пенсионного возраста, который необходим для выхода на заслуженный отдых

Об этом в эфире канала Украина 24 рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбир, передает Politeka.net.

По его словам, пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни простых украинцев.

Шамбир в эфире телеканала также объяснил, от чего будет зависеть повышение пенсионного возраста для женщин.

"Пенсионный возраст для женщин сейчас 59,5 лет, речь о его пересмотре не идет. Если есть стаж 35 лет, то он будет неизменным, то есть разговоров о том, что будет какой-то другой пенсионный возраст, мы не ведем, потому что пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни в Украине. Соответственно, состояние здоровья, качество жизни влияет на эти показатели", - раскрыл все нюансы советник профильного министра.

Подытоживая, Николай Шамбир добавил, что пересмотр пенсионного возраста возможен при условии, если в Украине будет увеличиваться продолжительность жизни.

Эксперт Андрей Павловский предупредил, что некоторые украинцы не смогут вовремя выйти на пенсию и получать выплаты от государства, передает Голос.

По его словам, если сейчас минимальный страховой стаж для выхода на отдых составляет 27-28 лет, то скоро он повыситься до 35 лет.

"Это фактически и есть скрытое повышение пенсионного возраста. Понятно, что поколение 70-х, 80-х годов уже в 60 лет при таком минимально необходимом страховом стаже на пенсию не выйдет, а будет выходить в 63 - 65 лет. Говорят, что кому не хватает лет до минимального страхового стажа, может себе его докупить", - заявил он в комментарии журналистам.

По словам Павловского, за один год стажа украинцам придется доплатить 20 тысяч гривен.

"...Фактически 35 лет страхового стажа будет соответствовать пенсионному возрасту - 63-65 лет, у кого не хватает лет и надо будет дорабатывать. То есть, выходить на заслуженный отдых, повторю, смогут только в 63-65 лет. Власти боялись напрямую об этом говорить, потому что это вызывало бы недовольство и возмущение людей. В вопросе увеличения необходимого страхового стажа для выхода на пенсию они сделали это завуалированно, скрыто", - продолжил эксперт по вопросам социальной политики.

Из-за того, что сейчас к выходу на пенсию подходит поколение, у которых трудоспособный возраст пришелся на 90-ые годы, многие могут не выйти на заслуженный отдых.

"...Много людей нелегально работали, в теневом секторе, по базарам, без трудовой книжки. А у нас же просто - не платил страховой взнос - соответственно, тебе ноль. Эти годы у людей полностью выпадают. Они не смогут сейчас выйти на пенсию, потому что не будет необходимого минимального страхового стажа. К тому же пенсия считается от этого стажа и от средней зарплаты, поэтому пенсия будет минимальная", - резюмировал Павловский, общаясь с журналистами.

Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

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