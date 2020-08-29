Повышение минимальной зарплаты на 277 гривен, обещанное с 1 сентября, не имеет под собой никаких экономических оснований

Оно базируется на неверных расчетах, заявил в эфире «Украина 24» Илья Несходовский, который является директором института социально-экономической трансформации.

Эксперт признался, что не видит экономически обоснованных аргументов для повышения минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен.

«Если мы говорим о прожиточном минимуме в 5072 грн, то возникает вопрос: если инфляция у нас всего несколько процентов - до 4%, что же такое случилось, что, соответственно, за год прожиточный минимум стал 5072 грн?», – отметил он.

По его словам, такой расчет, как и многие другие расчеты в бюджете, не соответствует действительности. Несходовский называет повышение не существенным, оно не повлияет на макроэкономические показатели в целом. Поэтому это решение «более популистское, чем экономически обоснованное», уверен экономист.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине продолжают расти долги по заработной плате. Так, в Госстате отметили, что задолженность перед работниками предприятий на 1 августа составила 2180,3 млн. гривен.

Если сравнивать с аналогическим показателем в прошлом месяце, то долг увеличился на 237,6 млн гривен (12,2%).

При этом, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины выросла — в июле 2020 года она составила 11 804 грн.

Напомним, Кабмин повысил зарплаты украинцам, кому повезет больше всего.

Politeka сообщала, кто станет богаче уже в сентябре.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о негативных последствиях повышения зарплат.