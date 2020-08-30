Все, что важно знать

Доллар снова наступает, а евро добьет гривну: Нацбанк поразил украинцев новым курсом валют

Курс валют в Украине 30 августа застынет перед тем, как доллар и евро грандиозно ослабят позиции гривны.

Так, доллар неожиданно наберет после продолжительного падения: со старта торгов + 1,44 гривны. Это продолжит тактику валюты, которую она взяла в последний рабочий день перед выходными.

Точно также поступит и евро, набрав невероятные + 30,55 пунктов.

НБУ на 30 августа прогнозирует следующий курс валют:

100 долларов – 2746,15 грн;

100 евро – 3242,79 грн.

Украинцев предупредили о проблемах с новыми зарплатами: что нужно знать

Повышение минимальной зарплаты на 277 гривен, обещанное с 1 сентября, не имеет под собой никаких экономических оснований.

Оно базируется на неверных расчетах, заявил в эфире «Украина 24» Илья Несходовский, который является директором института социально-экономической трансформации.

Эксперт признался, что не видит экономически обоснованных аргументов для повышения минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен.

Повышение пенсионного возраста для женщин: в Кабмине сообщили условие

Увеличение пенсионного возраста для женщин в Украине зависит от продолжительности жизни в стране.

Об этом в эфире «24 канала» заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир.

Он напомнил, что в стране сейчас пенсионный возраст для женщин зафиксирован на отметке 59 лет. Шамбир подчеркнул, что если у женщины есть трудовой стаж 35 лет, то он останется без изменений.

По словам чиновника, если в Украине продолжительность жизни будет увеличиваться, то тогда «будет проводиться анализ, и возможен будет пересмотр».

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить: "Надо будет дорабатывать...".

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку взлетят, за что придется переплачивать.