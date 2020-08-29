Увеличение пенсионного возраста для женщин в Украине зависит от продолжительности жизни в стране

Поэтому в настоящее время речи о пересмотре пенсионного возраста пока речи не идет. Об этом в эфире «24 канала» заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир.

Он напомнил, что в стране сейчас пенсионный возраст для женщин зафиксирован на отметке 59 лет.

Шамбир подчеркнул, что если у женщины есть трудовой стаж 35 лет, то он останется без изменений.

"То есть разговоров о том, что будет какой-то другой пенсионный возраст, мы не ведем, потому что пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни в Украине. Соответственно, состояние здоровья, качество жизни влияют на эти показатели".

По словам чиновника, если в Украине продолжительность жизни будет увеличиваться, то тогда «будет проводиться анализ, и возможен будет пересмотр».

Немногим ранее Минсоцполитики разработало постановление правительства, которое предусматривает начисление украинцам доплат к пенсиям.

В министерстве хотят с 1 марта 2021 года лицам, которым исполнилось 80 лет и более, и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по состоянию на 2020 год, начислять ежемесячную компенсацию в размере до 500 гривен.

Ранее мы писали о том, что пенсионеры смогут воспользоваться рядом услуг не выходя из дома. Для этого разработано специальное приложение, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Так, теперь размер пенсии можно узнать за несколько минут, для этого больше не нужно обращаться в управление Пенсионного фонда. Также можно самостоятельно прямо в приложении исправить неточности или неправильные данные, если что-то подобное было допущено.

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить: "Надо будет дорабатывать...".

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку взлетят, за что придется переплачивать.