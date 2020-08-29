Стало известно, что будет с ценами на газ для бытовых потребителей в отопительный сезон

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал представитель "Нафтогаза" Максим Рабинович, передает Politeka.net.

По его словам, со старта отопительного сезона расценки на голубое топливо традиционно вырастут.

Однако, как заявляет Рабинович, повышение не будет существенным.

"Если коротко - сейчас идет отопительный сезон. Цены на голубое топливо растут. Традиционно в летний период они наоборот - падают. Буквально 2-3 месяца назад мы видели рекордное падение за 15 лет в мире и в Украине, в том числе. Цена была меньше 3 грн. Сейчас идет сезонный рост, и это совершенно естественно", - предупредил он в эфире телеканала.

Рабинович также добавил, что стоимость голубого топлива также зависит от расценок на мировых и европейских хабах.

"Цена сейчас корректируется, так как на мировых хабах и на европейских идет рост. Хочу напомнить, что эта цена вдвое меньше, чем в 2019 году. Есть индикаторы и факторы влияния, которые не дают расти больше. В хранилищах Украины более чем 25 млрд кубов газа. Это дает нам надежду, что значительного роста не будет в этом году", - подытожил он, предупреждая украинцев о повышении тарифов на газ.

Ранее мы рассказывали, что украинцев лишат субсидий.

По словам эксперта Алексея Дорошенко, массовая отмена субсидий и льгот возможна на фоне повышения размера минимальной зарплаты.

"...Фактическое большинство людей будет отрезано от субсидий, останутся только неработающие - пенсионеры и инвалиды, которые действительно смогут получать субсидии", - предупреждал ранее эксперт.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, кого из украинцев заставят переплачивать

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