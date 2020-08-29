Популярний російський шоумен Гарік Харламов здивував шанувальників перевтіленням під час гри з дочкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Гусари сімейні", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Харламов позує з дитиною на руках, одягнений у формі гусара. При цьому єдиною відмінністю є окуляри, які ефектно прикривають його обличчя. Як можна помітити, актор помітно набрав останнім часом.

Дочка в цей час позує в домашньому вбранні та гусарському капелюсі.

«Досить вже жерти, Гарік», «Наполеон!», «Сім'я, возз'єднаєтеся», «добре вийшли. Гарік ,зробіть дует зі Слепаковым. Едуард суворий і Слєпаков», «яка доча миленька», «красотульки», «на Асмус схожа доча», - пишуть користувачі мережі.

До цього ми розповідали, що російський комік Гарік Харламов вразив змінилася зовнішністю.

У себе в Instagram комік опублікував коротке відео, в якому постав у ролі гусара. У нього були довгі вуса, а сам він виглядав вельми вгодованим.

Як відомо, після карантину Харламов і Христина Асмус оголосили про розлучення. Однак, судячи з усього, розлучення не завадило коміку повернутися до своєї старої роботи й знову відновити зйомки в комедійних фільмах.

Нагадаємо, що Гарік Харламов вперше показав своїх дітей поза шлюбом, в мережі фурор.

А ще Politeka писала, що розлучення Христини Асмус з Харламовим: спливли пікантні подробиці, "намагається приховати...".

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