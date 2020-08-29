Популярный российский шоумен Гарик Харламов удивил поклонников перевоплощением во время игры с дочерью
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Гусары семейные», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Харламов позирует с ребенком на руках, одетый в форме гусара. При этом единственным различием являются очки, которые эффектно прикрывают его лицо. Как можно заметить, актер заметно набрал в последнее время.
Дочь в это время позирует в домашнем наряде и гусарской шляпе.
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«Хватит уже жрать, Гарик», «Наполеон!», «Семья, воссоединитесь», «Хорошо вышли. Гарик ,сделайте дуэт со Слепаковым. Эдуард Суровый и Слепаков», «Какая доча миленькая», «красотульки», «На Асмус похожа доча», - пишут пользователи сети.
До этого мы рассказывали, что российский комик Гарик Харламов поразил изменившейся внешностью.
У себя в Инстаграм комик опубликовал короткое видео, в котором предстал в роли гусара. У него были длинные усы, а сам он выглядел весьма упитанным.
Как известно, после карантина Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Однако, судя по всему, развод не помешал комику вернуться к своей старой работе и вновь возобновить съемки в комедийных фильмах.
Напомним, что Гарик Харламов впервые показал своих детей вне брака, в сети фурор.
А еще Politeka писала, что развод Кристины Асмус с Харламовым: всплыли пикантные подробности, "пытается скрыть...".
Также Politeka сообщала, что фигуристая Яна Кошкина выгнулась на кровати, выпятив главную гордость: "Харламов, спи спокойно".