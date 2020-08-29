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НБУ оновив курс валют, гривні після вихідних зроблять боляче: чого буде з доларом і євро

Курс валют в Україні на вихідних застигне перед грандіозним падінням, долар і євро нададуть нещадний тиск.

Так, долар застигне, але вже з понеділка обвалиться, хоч і не значно: -1,44 гривні.

До середини останнього робочого дня валюта подорожчала на 0,94 гривні, але цього їй здалося мало.

Євро ще більше злетить. Торги почнуться з неймовірних + 30,55 гривень.

Курс валют від НБУ на 29 серпня виглядає наступним чином:

100 доларів – 2746,15 гривні;

100 євро - 3242,79 гривні.

Нове підвищення зарплат, хто отримає більше всіх грошей: "близько 20 тисяч..."

Розкрито подробиці чергового збільшення зарплат в Україні.

Повідомляється, що в Україні було збільшено розмір середньої номінальної зарплати штатного працівника підприємств.

У липні розмір виплати склав 11804 гривні, і це на 2% більше, якщо порівнювати з показниками за перший місяць літа (11579 гривень).

Реальна зарплата в липні 2020 року, якщо порівнювати з липнем минулого року, зросла на 5,1%, номінальна зросла на 7,6%.

У прес–службі Держстатистики також зазначають, що найвища нарахована зарплата в липні була в українській столиці – 17053 грн, найнижча – на Буковині-9322 грн. У більшості українських регіонів розмір зарплати знаходиться в межах від 10000 до 11000 грн.

Кабмін готує нові виплати для українців, хто і коли зможе отримати гроші: "якщо почнеться..."

Кабінет Міністрів запропонував розширити програму допомоги безробітним і виплачувати допомоги під час інших карантинів, які можуть виникнути в майбутньому.

Поки українці можуть отримувати спеціальну допомогу з безробіття тільки в період дії обмежень, пов'язаних з боротьбою проти епідемії китайського вірусу.

У пояснювальній записці автори документа пропонують призначати аналогічні виплати, якщо в Україні почнеться суворий карантин через якусь іншу небезпечну хворобу. Згідно з проектом, Кабмін буде самостійно визначати правила, розмір і терміни виплати грошей або їх повернення до бюджету.

На час карантину через Китайський вірус безробітним виплачуватимуть по тисячі гривень на місяць на весь період обмежень, а після ще 180 днів-650 гривень

Нагадавши, нове підвищення пенсій та соцдопомога: українцям розповіли, від чого залежить розмір виплат

Як Politeka писала, українці можуть вчасно вийти на пенсію, хто опиниться під ударом.

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