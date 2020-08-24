Размер пенсионной выплаты в Украине зависит от нескольких факторов

Об этом в эфире телеканала Украина 24 советник главы Минсоцполитики Николай Шамбир, передает Politeka.net.

Уже с 1 сентября будут повышены пенсии 1,5 млн украинцев, а размер выплаты зависит от двух элементов - страхового стажа (отчисления взносов в ПФУ) и уровня заработной платы.

"Минимальный страховой стаж, который дает право на пенсию - 15 лет. Реформа, которая была в 2017 году, привязала пенсионный возраст к страховому стажу. Это вполне логично, что при 35 годах страхового стажа и 15-ти не должна быть одинаковая пенсия", - напомнил Шамбир в эфире телеканала.

Советник профильного министра также добавил, что сейчас ПФУ располагает данными о стаже и зарплате человека в электронном варианте только с 2000 года.

"При расчете пенсии берется зарплата человека за весь период с 2000 года. К ней можно приложить отдельные 5 лет до 2000 года, если в этот период была высокая зарплата. Она может повлиять на итоговую сумму. Для этого в Пенсионный фонд нужно подать документы об уровне зарплаты за эти 5 лет. То есть таким образом мы учитываем весь период трудовой деятельности", - продолжил Шамбир, общаясь с журналистами.

Что касается украинцев, которые официально нигде не работали и у них нет необходимого количества стажа, то они могут рассчитывать на пособие от государства после 65 лет.

"И такая помощь предоставляется при достижении 65 лет - и для мужчин, и для женщин. Сумма этого пособия - не менее прожиточного минимума. С 1 июля - это 1 712 грн", - добавил советник главы Минсоцполитики.

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