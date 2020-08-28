Кабинет Министров предложил расширить программу помощи безработным и выплачивать пособия во время других карантинов, которые могут возникнуть в будущем

Как стало известно Politeka.net, такой законопроект чиновники зарегистрировали на официальном сайте Верховной Рады.

Пока украинцы могут получать специальную помощь по безработице только в период действия ограничений, связанных с борьбой против эпидемии китайского вируса. В пояснительной записке авторы документа предлагают назначать аналогичные выплаты, если в Украине начнется строгий карантин из-за како-нибудь другой опасной болезни. Согласно проекту, Кабмин будет самостоятельно определять правила, размер и сроки выплаты денег или их возвращения в бюджет.

Авторы инициативы отмечают, что такие нововведения никак не повлияют на рыночную среду и другие сферы деятельности государства, такие как здравоохранение, экология, развитие регионов и территориальных общин. В то же время, законопроект изменит положение вещей на рынке труда и уровень занятости украинцев.

Стоит отметить, что на время карантина из-за китайского вируса безработным будут выплачивать по тысяче гривен в месяц на весь период ограничений, а после еще 180 дней - 650 гривен. Во всех регионах, которые не попали в "красные зоны", уже открылись Центры занятости, где украинцы могут зарегистрироваться и стать на учте.

Напомним, новое повышение пенсий и соцпомощь: украинцам рассказали, от чего зависит размер выплат, "по 1712 грн ежемесячно..."

Как Politeka писала, украинцы могут вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые выплаты, срочное заявление, кто и когда получит деньги