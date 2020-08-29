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НБУ обновил курс валют, гривне после выходных сделают больно: чего будет с долларом и евро

Курс валют в Украине на выходных застынет перед грандиозным падением, доллар и евро окажут беспощадное давление.

Так, доллар застынет, но уже с понедельника обвалится, хоть и не значительно: -1,44 гривны.

К средине последнего рабочего дня валюта подорожала на 0,94 гривны, но этого ей показалось мало.

Евро еще больше взлетит. Торги начнутся с невероятных +30,55 гривен.

Курс валют от НБУ на 29 августа выглядит следующим образом:

100 долларов – 2746,15 гривны;

100 евро – 3242,79 гривны.

Новое повышение зарплат, кто получит больше всех денег: "Около 20 тысяч..."

Раскрыты подробности очередного увеличения зарплат в Украине.

Сообщается, что в Украине был увеличен размер средней номинальной зарплаты штатного работника предприятий.

В июле размер выплаты составил 11804 гривны, и это на 2% больше, если сравнивать с показателями за первый месяц лета (11579 гривен).

Реальная зарплата в июле 2020 года, если сравнивать с июлем прошлого года, выросла на 5,1%, номинальная выросла на 7,6%.

В пресс-службе Госстатистики также отмечают, что самая высокая начисленная зарплата в июле была в украинской столице – 17053 грн, самая низкая – на Буковине – 9322 грн. В большинстве украинских регионов размер зарплаты находится в пределах от 10000 до 11000 грн.

Кабмин готовит новые выплаты для украинцев, кто и когда сможет получить деньги: "если начнется..."

Кабинет Министров предложил расширить программу помощи безработным и выплачивать пособия во время других карантинов, которые могут возникнуть в будущем.

Пока украинцы могут получать специальную помощь по безработице только в период действия ограничений, связанных с борьбой против эпидемии китайского вируса.

В пояснительной записке авторы документа предлагают назначать аналогичные выплаты, если в Украине начнется строгий карантин из-за како-нибудь другой опасной болезни. Согласно проекту, Кабмин будет самостоятельно определять правила, размер и сроки выплаты денег или их возвращения в бюджет.

На время карантина из-за китайского вируса безработным будут выплачивать по тысяче гривен в месяц на весь период ограничений, а после еще 180 дней - 650 гривен

Напомним, новое повышение пенсий и соцпомощь: украинцам рассказали, от чего зависит размер выплат

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