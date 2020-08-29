Курс валют в Украине на выходных застынет перед грандиозным падением, доллар и евро окажут беспощадное давление

Так, доллар застынет, но уже с понедельника обвалится, хоть и не значительно: -1,44 гривны. К средине последнего рабочего дня валюта подорожала на 0,94 гривны, но этого ей показалось мало, передает Politeka.

Евро еще больше взлетит. Торги начнутся с невероятных +30,55 гривен.

Курс валют от НБУ на 29 августа выглядит следующим образом:

100 долларов – 2746,15 гривны;

100 евро – 3242,79 гривны.

Отыграться гривна решит на российском рубле, который ослабнет до 3,6592 грн за десять банкнот.

Как сообщалось ранее, НБУ с 1 сентября вводит новые правила, которые призваны немного облегчить жизнь украинцев

Изменения касаются раскрытия банками информации об услугах в рекламе и на сайтах, сообщили в пресс-службе национального регулятора.

Теперь на сайтах и в рекламе банков должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках, которая не будет вводить клиентов в заблуждение.

Информации должно быть достаточно, чтобы потенциальные клиенты смогли понять условия получения услуг и принять действительно взвешенное решение.

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллару сделают больно: чего ждать украинцам

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